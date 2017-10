Belén Esteban anuncia su boda y Mª Teresa Campos conoce a su nieto

Belén Esteban anuncia su gran boda en su revista de cabecera, 'Lecturas'. Por fin va a dar el gran paso con Miguel, con quien lleva casi cuatro años. La colaboradora quiere compartir ese día tan especial con sus compañeros de programa, aunque declara: "No están invitados Kiko Matamoros ni Paz Padilla". Parece que con estos dos últimos no tiene una muy buena relación.

Además cuentan cómo es Cayetana, la hija de Fran Rivera y Eugenia Martínez de Irujo, que acaba de cumplir 18 años. Por primera vez en todos estos años vemos el rostro de Cayetana, la joven heredera de dos grandes dinastías que sigue la estela de sus abuelas, dos mujeres que dejaron huella: la duquesa de Alba y Carmina Ordóñez.

También, David Flores, cada día más unido a Olga Moreno, la mujer de su padre Antonio David. Se los ganó desde el primer instante. Antonio David la presentó un día en casa como “una amiga” y Rocío y David pronto supieron que Olga iba a ser alguien importante en su vida.

Bertín sorprende al romper su amistad con Árevalo. El actor cómico publicó una foto de la pareja de artistas compartiendo una paella con el rey emérito, algo que no gustó nada a Bertín. Arévalo, que ha confesado que el presentador de 'Mi casa es la tuya' no le coge el teléfono, no puede estar más triste por la ruptura con su amigo.

En ‘Diez Minutos’, María Teresa Campos aparece feliz: la familia ha aumentado y ella tiene un nuevo 'nieto'. La revista publica las fotos de este encuentro familiar. La presentadora ha conocido al hijo de Maximiliano, el hijo de Edmundo. El momento ha sido de lo más emotivo y familiar al que, además, se han sumado otros miembros de la familia Campos. Además, la revista llega al kiosko con una entrevista exclusiva de Ares Teixidó, que aclara todo sobre su relación con David Bustamante.

En ‘Love’, Paula Echevarría se refugia en su familia sin su alianza de casada. No le resulta fácil acaparar cada día páginas de la crónica social relativas a su situación sentimental. De nuevo en el punto de mira desde que se especuló con un posible romance entre Bustamante y Ares Teixidó, y ante las críticas recibidas por parte del círculo íntimo de su todavía marido, la actriz se arropa en su círculo más cercano.

Sara Carbonero protagoniza sus imágenes más maternales en Oporto junto a Martín y Lucas. Lleva dos años viviendo en en la ciudad portuguesa y, aunque echa de menos su trabajo ante las cámaras, su vida se ha vuelto cada vez más relajada y familiar. Alejada del foco mediático, vive volcada en la crianza de sus hijos: Martín y Lucas, de tres y un año respectivamente. Con ellos, precisamente, la hemos podido ver disfrutando de su tiempo libre en un parque de la ciudad portuguesa. Te mostramos sus imágenes más maternales y te contamos cómo es su vida en el país vecino.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler se van de viaje romántico a Rusia entre continuas muestras de cariño. Más de dos años después de iniciar su relación sentimental, todo marcha viento en popa entre el escritor y la ‘socialité’. El Nobel de literatura presentaba en Moscú su novela El héroe discreto y recibía un premio por la misma. A su lado, como siempre, Isabel. Como no todo es trabajo, la pareja encontró tiempo para visitar lugares tan emblemáticos como la Plaza Roja, donde se relajaron como dos enamorados que son.