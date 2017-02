Así es Manel, el nuevo y descarado representante de España en Eurovisión

Es uno de los nombres que más ha sonado durante todo el fin de semana. Manel Navarro ha conseguido convertirse en el nuevo representante de España en Eurovisión, gracias al apoyo del sus fans y al del jurado profesional que apostó por él en la gala celebrada en la 1 de TVE. Además la polémica ha estado servida para el joven catalán que, harto de los abucheos y pitidos que tuvo que escuchar de parte del público asistente al plató de televisión donde se produjo la elección, les dedicó un corto pero conciso corte de mangas.

Pero, ¿cómo es realmente Manel? Natural de Sabadell, cumplirá el próximo 7 demarzo 21 primaveras. Su gusto musical lo cultivó su padre, quien cuando era un adolescente le regaló una guitarra. El catalán comenzó a tocar de forma autodidacta, componiendo sus propios temas, casi siempre en inglés. De hecho, el tema que llevará a Eurovisión, 'Do it for your lover', mezcla el español y el inglés. Entre sus influencias musicales y artistas favoritos, siempre cita a Ed Sheeran, The Rolling Stones o Dj Kygo.

Su carrera musical la comenzó de la manera más casera posible: con ‘covers’ en Youtube de algunos temas conocidos. Después se presentó a diferentes concursos musicales, como ‘Teen star’, con el que se dio a conocer dentro del mundillo. Gracias al programa firmó un contrato con la discográfica TeenStarRecords. Manel llegó a ser telonero del grupo Sweet California antes de fichar por Sony Music, con quienes grabó su primer gran éxito, 'Candle'.

El viodeoclip ‘Candle’ lo protagoniza la modelo e ‘it girl’ española Jessica Goicoechea, su ‘enamorada’ en la ficción, con la que comparte miradas y gestos de amor durante la grabación de dicho tema musical.

Además se declara un joven sencillo y familiar, que presume de padres en las redes sociales y a los que les agradece todo su apoyo y confianza para poder dar el salto que ahora ha conseguido: convertirse en cantante profesional. Con su participación en Eurovisión, Manel Navarro sabe que se expondrá ante toda Europa, dándole la oportunidad de alcanzar la fama a nivel internacional y puede que de grabar su primer disco.

El cantante intentará mejorar las posiciones conseguidas por Barei, Edurne, Ruth Lorenzo, Pastora Soler o Soraya Arnelas que, como él, intentaron ganar el concurso de música europea por excelencia. A lo mejor tiene suerte y, como hicieron Salomé y Massiel en su día, consigue hacerse con el premio ganador.

Momentos tensos durante la final

El día 12 de enero fue seleccionado en Eurocasting como finalista de ‘Objetivo Eurovisión’, para representar a España en el Festival de Eurovisión 2017 en la ciudad de Kiev (Ucrania) junto a Paula Rojo, Mario Jefferson, Maika Barbero, Mirela Cabero y Leklein.

El pasado sábado consiguió convertirse en el representante de España en el Festival de Eurovisión 2017 al imponerse en el programa a los otros cinco participantes con su tema ‘Do it for your lover’. Ganó con 34 puntos del jurado profesional y 24 del televoto, que sumaron un total de 58.

Tras un empate con Mirela, el jurado volvió a votar y optó por Manel como representante de España en el festival. 17 Cuando se acabó la votación, una parte del público abucheó al joven, que respondió ante las críticas con un corte de mangas. Virginia Díaz, la miembro del jurado que eligió con su voto al catalán como representante de España, ha lamentado la reacción de los partidarios de la otra finalista presentes en la gala y ha asegurado que el procedimiento fue justo. Sobre ella recayó el peso de desempatar a los dos candidatos y su decisión estaba clara desde el principio pues llegó a indicar que el pop latino de Mirela le “queda muy lejos”.