Ariadne Artiles presume, por primera vez, de embarazo

Ariadne Artiles por fin se ha animado a presumir de embarazo de manera pública. La modelo confirmó, allá por el mes de julio, que estaba esperando el que será su primer hijo. Una noticia que llenó de felicidad a la canaria, que se estrena en esto de la maternidad junto a su pareja, José María García Jr., hijo del mítico periodista deportivo José María García.

La 'top model', que tiene un físico espectacular y muy definido, ya había posado este verano en bikini, solo que hasta ahora aún no se le notaba su incipiente tripita. Pese a todo, unos trabajados abdominales siguen asomando en su vientre, que aunque algo abultado parece no contener ni un ápice de grasa.

🌴🌴🐒🌴🌴 Little monkey at home ❤️🍑🍑🍑 #IslasCanarias #Canaryislands Una publicación compartida de Ariadne Artiles (@ariadneartiles) el 3 de Sep de 2017 a la(s) 6:43 PDT

Ariadne Artiles ha publicado sus primeras imágenes de embarazada en su cuenta de Instagram, en las que ya presume de curva de la felicidad, eso sí, sin abandonar los pareos ni los biquinis. Después de disfrutar de Ibiza y Formentera, la modelo continúa disfrutando de la playa ahora en su tierra natal, Gran Canaria.

Redescubriendo mi casa, mi isla, mi hogar 🌴 🐒🌴 #IslasCanarias #GranCanaria Una publicación compartida de Ariadne Artiles (@ariadneartiles) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 6:04 PDT

El aumento de peso no ha debilitado la flexibilidad de Ariadne y el yoga sigue siendo su mejor entrenamiento. La modelo y José María García vigilan con recelo todos los detalles de su paternidad, pese a que el entorno de la canaria ya ha desvelado el sexo del bebé que está esperando: será un niño.

"A mí me apetece más ser madre que casarme. Siempre he querido tener hijos, desde que era pequeñita, no es ningún secreto. Me haría mucha ilusión, pero no he parado de trabajar y eso ha hecho que haya tenido que ir postergando ese sueño", aseguró la modelo hace unos meses. Pues bien, parece que ese sueño al fin se ha hecho realidad.