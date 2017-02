El amor está en la red y ellos lo saben

Ligar ‘face to face’ está cada día más pasado de moda, y es de lo más habitual encontrar a todo hijo de vecino soltero y en busca de (pareja, rollo, amistad con roce) con perfil en alguna ‘app’ para ligar. La revolución de la tecnología llega hasta el lugar más recóndito de nuestras vidas, y era evidente que iba a aterrizar para quedarse en un ámbito tan esencial como humano: el amor.

Y como es una actividad cada vez más extendida, eso de conocer gente a través de una pantalla, y las personas han dejado de ocultar que sí, que están solteras y que eso del Tinder es cómodo y eficaz, han sido muchos los rostros conocidos que se han animado a dejar los tabúes atrás y se han apuntado a usar esta táctica para encontrar su media naranja.

Pelayo Díaz, aunque ahora está feliz y enamorado al lado del diseñador argentino Sebastián Ferraro (que, quién sabe, tal vez lo fichó en la red), usaba Tinder hace tan solo unos meses. Con todo lo extrovertido que es, tan sólo pone lo imprescindible en su perfil: ‘Editor jefe de Katelovesme’ (su blog) y su antiguo centro de estudios: la escuela de diseño Central Saint Martins de Londres.

El estilista de 'Cámbiame' no es el único que busca ‘rolletes’ en internet. El modelo Javier de Miguel también es otro de nuestros famosos que chicas con quienes compartir planes. Al guapísimo madrileño de 33 años no le faltan pretendientas, así que no se debe aburrir nada de nada cuando usa la aplicación. Además, el chico presume de su lado más cómico con esta frase de presentación: “Me creo que hablo bien inglés, pero algunas series las tengo que ver con subtítulos”. Vamos, que lo tiene todo.

El humorista Manuel Sánchez prefiere una foto más tapadito para presentarse en la red social, aunque tiene alguna en la playa, y aunque lo suyo sea el don de la palabra, es bastante escueto en su perfil, que simplemente reza ‘Marbella’ y sus redes sociales principales: Twitter e Instagram. Así, además de encontrar el amor, igual consigue algún que otro follower.

Es la única mujer de la lista. Y tenía que ser ella. De armas tomar, guerrera, se muestra tal y como es, estridente y sin complejos. Cristina Rodríguez, compañera de Pelayo en ‘Cámbiame’, tenía un perfil en la red social Adoptauntio.es. Como ella misa reconoció en una entrevista a Estrella Diogital, llegó el momento en que ya había recorrido demasiados bares y salas de fiesta y se cansó de ir y buscar hombres por esos lares. De esta manera pensó la manera más cómoda de hacerlo, y se le encendió la bombilla.

La estilista tiene pareja desde hace un año, e internet también tuvo que ver en su ‘flechazo’, aunque de forma indirecta, tal y como confesó ella misma: “Primero lo conoció una amiga, y me dijo que no era para ella y me lo pasó. Entre las mujeres hay que apoyarse, y si hay que dejarse a los ‘churris’, pues se hace. En este caso no lo probó, pero si lo hubiera probado no hubiese pasado nada”

Quim Gutiérrez es otro de los famosos que han pasado por las redes sociales de contactos para buscar alguna chica simpática con la que compartir vivencias. Él mismo explicó en su día que prefiere ligar por internet, porque así no tiene que explicar a las mujeres quién es hasta la primera cita.

Uri Sabat, al igual que Pelayo, Javier y Manuel Sánchez, tiene cuenta en la red social Tinder, donde busca una chica con la que, por qué no, pasar el resto de su vida (o una bonita noche de pasión). Buen físico, buena voz, y pese al fracaso de su programa ‘Hazte un selfie’ en Cuatro, continúa arrasando en Los 40 principales con ‘Radiotubers’, además de haber caído en las redes de los vídeos humorísticos gracias a Jorge Cremades.

El ex gran hermano Julián Contreras Jr. ya anunció hace un tiempo que estaba en una red social de contactos para conocer a chicas con las que vivir bonitos momentos. Apodado ‘El anaconda’ por sus compañeros de ‘reality’, el hijo de la fallecida Carmina Ordoñez no ha tenido demasiada suerte en el amor, y hace podo recurrió a ‘Cámbiame VIP’ para que tunearan un poco ese aspecto ‘viejoven’ que le caracteriza. El resultado no pudo ser mejor, algo que seguro que le ayuda a la hora de hacer que las chicas se acerquen a él.