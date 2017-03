Álex González: "Me gusta el papel de seductor. Tengo un punto de ególatra"

El actor Álex González ha repetido como protagonista de la campaña de publicidad de Emidio Tucci, marca de moda hombre de El Corte Inglés, que ha tenido lugar en la mañana de este jueves 30 de marzo en el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM).

El intérprete, de 36 años, encaja a la perfección en el prototipo de hombre que pretende representar esta firma, gracias a su elegancia y seducción innata. Esta nueva campaña refleja una imagen llena de belleza, elegancia y masculinidad, apoyada en elementos de la naturaleza que recuerdan al origen de sus materiales y tejidos.

- ¿Cómo se ha sentido haciendo esta campaña?

- Me he sentido muy bien. Ya disfruté mucho la primera campaña, y siempre digo que los predecesores de Emidio Tucci para mí son como iconos de la moda, y es un autentico honor y privilegio.

- ¿Se prepara el trabajo como un personaje también cuando hace de modelo?

- Cuando decís lo de modelo siento un poco de pudor, porque es una profesión tan difícil… no me siento como tal. Me siento como actor que está colaborando como una marca.

- ¿Qué cree que es más difícil?

- Si os digo la verdad me resulta más difícil ser modelo que actor. Por ejemplo, haciendo las fotos, pienso en modelos como Jon Kortajarena… creo que es una profesión muy difícil y que es muy difícil hacerla bien.

- Los actores tienen fama de tímidos...

- Qué contradicción tan absurda esto de ser tímido. Creo que es una especie de autoterapia. Cada vez me siento más cómodo haciéndolo, al principio lo pasaba fatal, porque parece que como con un guion y un personaje tienes una protección que te permite hacer otro tipo de cosas que no harías en tu vida normal.

- ¿Cómo se ve en el papel de seductor?

- La verdad es que no te voy a negar que hay un punto ahí de egocentrismo. Me da un poco de pudor por cuando lo ven mis amigos y se ríen. Pero bueno, lo contrarresto con mi abuela que le encanta, el contrapunto. Pero sí que hay un punto en el que me gusta.

- ¿Por qué decidió comenzar su andadura profesional en el mundo de la interpretación?

- Desde pequeño, no sabía que se llamaba ser actor y que incluso era una profesión. Pero con 17 años ya decidí apuntarme a una escuela de interpretación, por probar. No como un proyecto de me voy a dedicar a esto, pero sí para coquetear con la idea. Mirando atrás me di cuenta de que toda mi vida había hecho como personajes, como cualquier niño que juega. Un juego que seguí prolongando y ya con 19 me puse serio y dije que lo iba a intentar.

- ¿Cómo se lo tomaron en casa?

- En casa se lo tomaron bien. Mis padres están separados, entonces no hubo una contestación consensuada. Mi madre se lo tomó mejor, mi padre quería que trabajara con él en Telefónica. El hombre quería lo mejor para mí, porque él se pensaba que me iba a tener que estar pasando un sueldo toda la vida. Pero luego la verdad es que la profesión me trató bien y empecé a trabajar relativamente pronto. No he parado desde que empecé, y ahora se desdice. Incluso hace poco me dijo algo así como que siempre me había apoyado. Le dije que qué fácil decirlo ahora, pero que con 20 años quería que estuviera en Telefónica.

- ¿Siempre quiso ser actor?

No tenía ninguna profesión que me llamara la intención más allá de la interpretación. Pero como tampoco tenía un estímulo en casa de alguien que me dijera que era una posibilidad, no fue hasta tarde cuando lo hice. En realidad creo que hay decisiones que tomamos inconscientemente, como que parece que el cuerpo supiera más que nosotros mismos, y haces cosas que luego terminan siendo importantes en tu vida. No le di mucha importancia cuando me apunté a clases de interpretación con 17 años, pero ahora cuenta de que lo hice inconscientemente siendo algo luego muy importante en mi vida.

- ¿Se guía por el instinto?

- Sí, me guío por la intuición. Creo que es un sexto sentido que aun estamos desarrollando y sí creo, a día de hoy, que he aprendido a escucharme más ya confiar más en esa intuición que a veces puede fallar. Pero a veces creo que es todo tan sencillo como hacerse la pregunta de ¿me gusta o no me gusta?, ¿me siento bien o no? En todas las situaciones de la vida.

- Y en breve se estrena su próxima película…

- Sí, ‘Órbita 9’ se estrena el 7 de abril, estoy muy contento. Creo que el director de la película ha hecho un gran trabajo, que Clara Lago está espectacular; belén Rueda lo mismo… y creo que es una película que puede abarcar a un gran público.

- ¿Cómo ha sido trabajar con dos pesos pesados del mundo del cine como Clara Lago y Belén Rueda?

- Con Belén era una de las primeras veces que trabajaba. Era uno de mis alicientes. Estaba deseando trabajar con ella. Lo que pasa es que cuando empezamos no me lo creía mucho. Hasta que no apareció Belén Rueda en Medellín no fui consciente de que Belén estaba en la película. Con Clara habíamos trabajado en una serie que se llama ‘El ex’, hace ya muchos años.

- Y qué tal ese reencuentro

- Ha sido un reencuentro muy bonito, porque Clara es muy joven, pero muy mayor en la profesión. En esa serie tenía ella 17 años. Habíamos trabajado en la serie, que es otro contexto, y en una película en la que ella y yo somos los pilares que estamos en toda la película es importante tener un buen compañero, hacer un poco de piña. Y en ese sentido Clara ha sido fabulosa. Me ha tratado muy bien, tiene mucho sentido del humor y repetiría todas las veces que hiciera falta.

- Y Belén Rueda, ¿ha cumplido las expectativas que tenía sobre ella?

Belén ha superado las expectativas que tenía de ella. Para mí Belén es ese tipo de actrices, como José Coronado, que cuando los conoces comprendes por qué han ido superando la selección natural de esta profesión. Porque aquí somos muchos y la mis profesión te va echando con los años. Creo que Belén está donde está no solo porque es una actriz excelente, sino porque es una magnífica persona y sabe relacionarse muy bien con el equipo.

- José Cornonado, uno de sus grandes pilares en la profesión

- José y yo somos muy amigos, es un hombre que donde va deja huella. Él es una especie de mezcla entre mentor, hermano mayor y amigo. Ahora repito con él en una serie que vamos a hacer en Galicia para Telecinco.

- ¿De qué es la temática?

- Está inspirada en el narcotráfico gallego y basada en un relato de Manuel Rivas. Trata de una familia muy poderosa, cuya cabeza es José Coronado, que empieza a tener Alzheimer y cuando se da cuenta que tiene que delegar en uno de sus hijos. Yo soy uno de esos hijos, el que está más preparado para tomar su relevo.

- ¿Cuándo empiezan a grabar?

- Creo que a finales de junio.

- ¿Qué hace a nivel personal para sobrellevar esa cuerda floja de ser una estrella pero, de repente, no tener trabajo.

- Creo que es encontrar un punto medio. No me considero una estrella, además. A mi me gusta mucho aprender, entonces cuando estás trabajando se te exige un resultado. Y cuando tienes que dar un resultado es muy difícil aprender porque no puedes fallar. Entonces en los intervalos a mi me gusta probar, seguir dando clases de interpretación o hacer otras cosas… En definitiva aprender.