Alba Carrillo decide deshacerse de sus vestidos de novia

Alba Carrillo ha decidido dejar los malos rollos atrás y ha querido curar su alma a través de una buena acción. La joven, de manera altruista, ha anunciado este lunes en el programa 'Hable con ellas' que va a donar sus tres vestidos de novia a la asociación 'MUM' ('Mujeres Unidas contra el Maltrato'). "Una de las chicas de la asociación ha logrado rehacer su vida y no tenía vestido para casarse, así que uno de mis trajes va a vivir una segunda oportunidad", aseguraba la presentadora.

Los otros dos vestidos serán subastados, y los beneficios que se recauden irán a parar íntegramente a 'MUM', que no cuenta con ninguna subvención pública y todos sus ingresos se basan en acciones solidarias como la que acaba de hacer la exconcursante de 'Supermodelo'. Carrillo está muy ilusionada con este proyecto, gracias al cual podrá aportar su granito de arena y ayudar a aquellas mujeres que han sufrido agresiones a manos de sus parejas.

Durante su intervención, Alba quiso aclarar que su acción no venía provocada por ningún dardo envenenado, como muchos podrían pensar después del tenso divorcio que está teniendo con su ex, Feliciano López. El tenista y la modelo se casaron el 17 de julio de 2015, y a punto de cumplir un año como marido y mujer el deportista decidía romper con Alba, que no se tomó nada bien esta decisión.

Como me gusta el vestido de @itsomi.sotogrande de mi reportaje de @holacom de esta semana 🐶 Lucas quiere otro perro y llamarle Max ,hay muchas papeletas de que caiga rendida a sus peticiones👶🏼🙈 Vivan los hermanos perrunos!🐶Hoy se ha ido y ya le echo de menos pero se lo va a pasar genial y eso ,en definitiva,es lo único que me importa❤️Yo,de momento,a #hableconellas Una foto publicada por albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 22 de Ago de 2016 a la(s) 7:16 PDT

La madrileña concedió una criticada entrevista a la revista '¡Hola!' donde, con rostro serio, reveló que se sentía muy triste con lo sucedido y que no sabía muy bien los motivos de este fracaso sentimental. Todo esto a los pocos días de romper. Muchos fueron los que tacharon a Alba de "oportunista", incluida la familia del novio, que intervino en varias ocasiones a través de diferentes comunicados y llamadas a programas de televisión, donde se mostraron muy indignados con la entrevista y las declaraciones de la ex de Feliciano. Más tarde ha vuelto a recurrir a la misma revista para relatar que ya se encuentra mejor y que tiene muchas ganas de que su vida siga adelante.