Alba Carrillo le pide perdón a Fonsi Nieto con unas sentidas palabras

Alba Carrillo ha reflexionado. La modelo se ha pegado una buena dosis mediática en los últimos días. Hace dos semanas era ella misma la que acudía al programa 'Sálvame Deluxe', para dejar el trono de la semana siguiente libre a su mayor defensora; su madre. Fueron muchas y muy duras las palabras con las que catalogó su relación y matrimonio con el tenista Feliciano López, del que ya solo acumula malos recuerdos.

Sin embargo, la excolaboradora, aunque se muestra rotunda en este aspecto, no quiso perder la oportunidad de pedir perdón a las personas más importantes de su vida, a las que ha podido afectar con sus comentarios y comportamiento: "De todo se aprende estamos en continua evolución y yo siempre en mi vida he aprendido 'escarmentando en carne propia'", comenzaba.





"Quiero pedir disculpas y dar las gracias a tres personas : A mi madre , a mi padre y al padre de mi hijo", continuaba, para después matizar: "Mucha gente me recuerda el desencuentro con Fonsi pero él, está y estará siempre en mi familia". Y así es como Alba Carrillo le agradecía a su expareja todo lo que había hecho por ella. Fue su madre, Lucía, la que confesó en el espacio de Telecinco que el Dj siempre ha estado ahí para ayudarles. Incluso llegó a desvelar que un día llamó a Fonsi para pedirle consejo, después de haber tenido que ingresar a su hija en la Clínica Psiquiátrica López Ibor por el mal estado en que se encontraba, y este le recomendó que lo mejor era que la sacara de ahí.

Comilona madre e hija 🍝🍕 Una publicación compartida de albacarrillooficial (@albacarrillooficial) el 5 de Mar de 2017 a la(s) 6:36 PST

La ex de Feliciano López se ha desecho en halagos hacia estos tres pilares fundamentales de su vida: "Voy a defender la integridad de todos ellos con 'uñas y dientes' y desmiento categóricamente cualquier acusación en el programa de ayer al padre de mi hijo". Unas bonitas y sentidas que remata con una buena nueva: al fin está divorciada de manera legal: "Por otra parte, estoy muy feliz porque ya me he divorciado, porque se ha cerrado una etapa que cortaré de mis recuerdos y ensamblaré con el presente, siguiendo por donde iba cuando aquello que no debió pasar nunca , se cruzó en mi destino". De esa manera parece que la madrileña está decidida a comenzar esta nueva etapa de su vida con buen pie e intentando remendar los errores del pasado.