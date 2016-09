Alba Carrillo no acude a la fiesta de despedida de 'Hable con ellas'

Parece que todo lo que envuelve y rodea a Alba Carrillo está envuelto en un halo de misterio y controversia. La modelo ha sido la única ausente, dentro del elenco de presentadoras, en la fiesta que el equipo organizó para despedir a 'Hable con ellas', a la que sí asistieron el resto de sus compañeras.

En un local de la capital madrileña se dijo adiós a, tras varias entregas, esta temporada del 'show' televisivo, del que no se sabe si continuará en emisión, aunque todas las apuestas apuntan a que no volverá a ver la luz de la pequeña pantalla. Tras un último programa en el que Carrillo anunció que iba a donar sus tres vestidos de novia a una asociación de mujeres maltratadas, y en el que se vio una muy buena sintonía entre las cinco compañeras, la ex de Feliciano López ha sorprendido a todos con este plantón a su equipo.

La joven no se ha pronunciado al respecto, ni siquiera en las redes sociales, donde no ha dado ninguna pista de qué le habría podido impedir estar presente en tan importante acto. Hay que recordar que, aunque acabaron reconciliándose, Alba tuvo un pequeño encontronazo con Sandra Barneda durante la grabación de uno de los programas.

Los que no quisieron faltar al evento fueron Rocío Carrasco y Fidel Albiac. La pareja cuenta ya los días que quedan para darse el “sí quiero”, un enlace que se celebrará el próximo 7 de septiembre. Una gran fiesta de tres días que cada vez está más próxima y ante la que la hija de la recordada Rocío Jurado reconoció estar tranquila.

Sandra Barneda y Nagore Robles, juntas en la fiesta

Después de la publicación de unas fotografías en las que Sandra Barneda y Nagore Robles aparecían besándose, la imagen más buscada en el mundo del 'cuore' es la de las dos juntas después de tremendo bombazo informativo. Y este jueves ha estado a punto de conseguirse.

Nagore era una de las invitadas VIP al evento de clausura de 'Hable con ellas', donde evidentemente coincidió con su supuesta novia, Sandra Barneda. Pese a todo, y como era de esperar, no quisieron posar juntas, y ante las preguntas sobre su supuesta relación sentimental ambas decidieron hacer 'mutis por el foro' y no se pronunciaron al respecto.