Adele mete la pata (otra vez) en los premios Grammy

Imágenes de George Michael proyectadas en la parte trasera del escenario. Adele, toda de negro, acompañada por una banda de instrumentos, interpretaba 'Fast Love' como homenaje al fallecido cantante. Y de reprente: "Lo siento, la he cagado. Tenemos que parar. Perdón por decir un taco, pero no podemos seguir así".

La cámara enfocó a Jennifer Lopez, que no pudo sisimular su asombro. La artista interrumpió su canción para después continuar de forma fría, aunque al final ya se pudo vislumbrar a la verdadera Adele. La británica llevaba poco más de un minuto en el escenario y todo se frenó porque se equivocó en la letra.

La noche de la 59 edición de los premios Grammy fue de Adele. La británica de voz imponente consiguió con el disco 25 y la canción 'Hello' todos y cada uno de los cinco premios a los que estaba nominada, incluidos los tres máximos galardones: canción del año, álbum del año y grabación del año (el premio al producto completo). Es el primera artista en la historia en ganar estos tres galardones dos veces.

Repite recogida de premios accidentada

No es la primera vez que la intérprete sufre un descalabro en estos premios. En la pasada edición, como luego confesaría más tarde a Ellen DeGeneres, también lloró. Cuando la cantante interpretó su canción, 'All I Ask', comenzó a desafinar. La artista, en su defensa, tuiteó: "Los micrófonos del piano se cayeron sobre las cuerdas del instrumento, eso provocó ese sonido de guitarra, lo hizo sonar fuera de tono".

Adele también confesó que fue tanta su decepción que estuvo llorando "la gran parte del día siguiente”, dijo en el show. Pero al final la cantante pudo reparar su error al cantar magníficamente en vivo en el programa al que acudió a justificarse.