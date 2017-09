Los ‘bikinazos’ más llamativos de la temporada

No hay verano sin bikinis, ni bikinis de moda sin famosas. Los rostros conocidos patrios se han encargado de lucir tipazo este verano en ropa de baño, porque aunque Ana Obregón fue pionera en esto de los posados estivales, ya prácticamente todas se han sumado a la moda de presumir de bronceado de cara a sus seguidores.

Todo verano tiene su historia. #túlaescribes #recuerdosdelfindesemana #aremojo Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 11:51 PDT

Sara Carbonero es una de las mujeres más influyentes de nuestro país. No hay prenda que luzca y que, de inmediato, no cause furor. La mujer de Iker Casillas publicó una fotografía en su cuenta de Instagram con un bañador azul y con un estampado de lo más exótico. Es un diseño firmado por Calzedonia correspondiente a su última colección estival. Un diseño muy colorido que cuenta con unos originales tirantes que se pueden cruzar para adaptarse a cualquier cuerpo y que a Sara le queda de maravilla.

Friday mood! 🌸🌺🌸🌺 #Summer2017 #Holidays Una publicación compartida de Paula Echevarria (@pau_eche) el 21 de Jul de 2017 a la(s) 7:11 PDT

Otra que no ha dudado en deleitarnos con sus espectaculares posados ha sido Paula Echevarría. La bloguera ha lucido numerosos trajes de baño en su cuenta de Instagram y en su blog, donde ha brillado con luz propia. Desde los bikinis con volantes y estampados florales, a los bañadores deportivos que cuentan con un claro estilo navy, uno de los favoritos de la actriz. Pese a haber sido uno de sus veranos más difíciles (se ha separado de su marido, David Bustamante), la intérprete ha querido disfrutar de sus vacaciones estivales y con su familia, amigas y su hija Daniella, ha aprovechado al máximo los días de sol y playa.

🌴 F I N A L L Y 🌴 #AavaResort #Khanom #MeGustaTailandia #OhSi ● Bañador 🔝 de @toocloudyes ● Una publicación compartida de Blanca Suárez (@blanca_suarez) el 27 de Jul de 2017 a la(s) 4:35 PDT

Con un pronunciado escote en uve que casi llega al ombligo, laterales tipo 'lace-up', y parte de atrás de tirantes, el bañador en verde kaki favorece muchísimo a Blanca Suárez, que está disfrutó del verano tras una temporada de mucho éxito profesional de la mano de Netflix y 'Las Chicas del Cable'. En las instantáneas que la actriz compartió durante unos días de descanso han triunfado especialmente entre sus seguidores dos en las que Suárez aparece en bañador. La madrileña se atreve con todo. La que se ha convertido en una de las actrices más cotizadas dentro y fuera de la pantalla fue a pasar unos días a Tailandia, donde combinó el lujo del hotel de lujo en el que se alojó con la vida más salvaje del país asiático.