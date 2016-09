Vuelve el Tech Experience Conference con nuevas experiencias tecnológicas y tendencias en marketing digital

Regresa a Barcelona con la tercera edición el Tech Experience Conference, un evento que rompe con los estándares haciendo vivir una experiencia innovadora a los asistentes con nuevas tecnologías durante una jornada de conferencias sobre transformación digital, neuromarketing y tendencias sobre tecnología. El evento tendrá lugar el jueves 10 de noviembre de 8.30 a 19.30 en la espectacular Antigua Fábrica de Estrella Damm de Barcelona

Esta tercera edición cuenta con la participación de gurús nacionales e internacionales y un nuevo formato de mesas redondas donde los participantes tendrán que hacer un mini speech de 10 minutos como en las conferencias TEDx.

La cita combinará las conferencias con cervezas y masajes gratis, foodtrucks y gamificación con el fin de construir una comunidad entre los asistentes.

Algunos de los ponentes destacados son: Jorge Jusdado, Director de marketing Philips España y Portugal, Victor Ronco, Director de Marketing Digital de Danone y Noelia Arroyo, Directora general de desarrollo y transformación digital de Grupo Prisa.

En esta edición se dará un papel importante a la gamificación, pues “después de haberlo estado observando y analizando, la gente continúa teniendo cierta timidez a la hora de hablar con los demás, y así es difícil que fluyan las oportunidades de negocio”, dice Gladys Cali, fundadora del evento. Con algún que otro incentivo, y siempre enfocado desde la diversión, el reto será que las relaciones entre asistentes surjan y, sobretodo, perduren.

Uno de los ejemplos de gamificación que tendrá lugar en el evento es un juego de cartas, las cuales serán repartidas a la llegada de los asistentes, y en el que deberán encontrar a su 'media naranja', es decir, a aquella otra persona que tenga una carta con el mismo número, y una vez encontrada, poder ir los dos a por un masaje gratis. Por otro lado, en el check in, a los primeros asistentes al llegar al evento se les prestará un iPad para que vivan la experiencia y puedan chatear con los demás asistentes, mandar preguntas al ponente, consultar agenda, tomar notas y mandarlas a su propio mail.

Al igual que en las demás ediciones, se dará la oportunidad para darse a conocer a las startups que apliquen en el Startup Pitch Competition, con un jurado de Business Angels que las valorará. También habrá una app del evento, que no sólo incluirá la agenda, sino que se podrán hacer preguntas a los ponentes desde la butaca y se podrán programar meetings one to one o chatear con los demás asistentes. La magia es un factor clave en este evento, y vamos a tener show asegurado de la mano de los mejores profesionales.

Cali da paso a la tercera edición del mismo repitiendo la ciudad de Barcelona con el fin de brindar oportunidades de negocio a startups, medianas empresas y ejecutivos de grandes empresas, y es que es un congreso cada vez más consolidado en el que aquellos que ya han asistido anteriormente confían cada vez más y esperan la oportunidad de poder volver de nuevo y conocer gente nueva.

La cita tendrá lugar en la Antigua Fábrica de Estrella Damm de Barcelona, y las entradas ya están a la venta en http://techexperienceconference.com/barcelona.

No os perdáis esta increíble cita del mundo digital y el marketing.

Tech Experience Conference

Jueves, 10 de noviembre de 8.30 a 19.30 horas

Antigua Fábrica Estrella Damm de Barcelona

Carrer Rosselló 515, 08025 - Barcelona