''Visitar al pediatra a última hora antes de viajar, cuando muchas medidas preventivas no se pueden tomar, es uno de los grandes fallos''

“Abundan en Internet los Blogs y los Foros acerca de los viajes con niños, sin embargo, hay recomendaciones hechas por sociedades pediátricas que resumen la información necesaria. Lo más importante es consultar al pediatra con el suficiente tiempo de antelación, 4-6 semanas, debido a la regularización del calendario vacunal, así como la adaptación del mismo tanto al país de destino y al tipo de actividad que desarrollaremos en el mismo. De esta forma haremos que el tiempo de vacaciones sea efectivamente un tiempo de descanso y disfrute para toda la familia”, explica Kenio Cavour pediatra del Hospital de Día Quirónsalud Donostia.

“No es lo mismo viajar al África subsahariana que al sudeste asiático o ir a un desierto como el de Atacama que a los fiordos escandinavos. Dentro de las herramientas que manejamos tenemos desde vacunas (Hepatitis A, Fiebre Tifoidea, Fiebre Amarilla, Encefalitis Japonesa, etc…), hasta quimioprofilaxis según la zona, por ejemplo antipalúdicos, malaria”, afirma el especialista en Pediatría.

“Como recomendaciones generales está la higiene frecuente de manos con el consiguiente consumo de agua embotellada o hervida y filtrada incluso para el lavado de dientes, así como no utilizar cubos de hielo en las bebidas. La protección para los insectos incluye tanto los repelentes, el adecuado según grupo de edad será revisado en la consulta pediátrica, como ropas adecuadas y mosquiteras también impregnadas en repelentes que nos evitarán grandes y pequeños disgustos”, asegura Kenio Cavour.

Asimismo, “es importante antes de viajar asesorarse del sistema de salud del destino para ya sea disponer de la tarjeta sanitaria europea o algún seguro de viaje que nos cubra de cualquier incidencia. Y preparar un ‘botiquín’ especial para el viaje el cual se preparará de manera conjunta con el Pediatra quien contemplará el tipo de niño y el lugar de destino”, explica el pediatra del Hospital de Día Quirónsalud Donostia.

“Si viajamos en avión es recomendable llevar ropa cómoda, llevar juguetes y alimentos para entretener a los niños durante el viaje, especialmente importante en vuelos prolongados, y amamantar durante el despegue/aterrizaje a fin de disminuir el dolor de oídos, también valen los chupetes o algunos caramelos o chicles según la edad”, asegura el pediatra del Hospital de Día Quirónsalud Donostia.

Cuidado con la hidratación y la protección solar

Respecto a los cuidados propios del verano, el especialista en Pediatría subraya, “la hidratación y la protección solar, así como otra serie de situaciones a tener presentes como: prestar especial atención en las piscinas, no siempre tienen socorristas; Cuidar la alimentación evitando productos no refrigerados o de dudosa refrigeración; Si el agua no ofrece garantías usar agua embotellada; y cuidar la digestión evitando contrastes térmicos importantes así como la actividad física en el agua después de una comida abundante”.

Los cinco fallos que más se cometen

1) La falta de preparación y/o desconocimiento del lugar de destino, si nos las personas se informaran y consultasen con su pediatra pocas cosas podrán ir mal.

2) No preparar un botiquín de manera adecuada.

3) Confiar en la suerte y en “eso no me pasará”, mejor ser previsor y solo dejar al azar el clima.

4) Visitar al pediatra a última hora: muchas medidas preventivas ya no se podrán tomar si no consultamos con la debida antelación.

5) No respetar el trípode de oro del verano: Sombra, Hidratación y Protección.

Sobre Quirónsalud

Quirónsalud es el grupo hospitalario más importante de España y el tercero de Europa. Está presente en 13 comunidades autónomas, cuenta con la tecnología más avanzada y dispone de una oferta superior a 6.200 camas en más de 100 centros, como la Fundación Jiménez Díaz, Hospital Universitario Quirónsalud Madrid, Hospital Universitario Dexeus, Ruber, Centro Médico Teknon, Hospital La Luz, Policlínica de Guipúzcoa, etc., así como con un gran equipo de profesionales altamente especializados y de prestigio internacional.

Trabajan en la promoción de la docencia (siete de nuestros hospitales son universitarios) y la investigación médico-científica (contamos con el Instituto de Investigación Sanitaria de la FJD, único centro investigador privado acreditado por la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación).

Asimismo, su servicio asistencial está organizado en unidades y redes transversales que permiten optimizar la experiencia acumulada en los distintos centros, y la traslación clínica de nuestras investigaciones. Actualmente, Quirónsalud está desarrollando numerosos proyectos de investigación en toda España y muchos de sus centros realizan en este ámbito una labor puntera, siendo pioneros en diferentes especialidades como cardiología, endocrinología, ginecología, neurología, oncología, y medicina deportiva entre otras.

