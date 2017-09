El videojuego Wolfenstein II contará con nuevos miembros de la resistencia contra los nazis

La segunda parte del aclamado videojuego de Bethesda sale el 27 de octubre a la venta, con un nuevo elenco de personajes que se enfrentarán al régimen nazi, y unos cuantos viejos conocidos, que le ayudarán a librar batalla en la América ocupada. El director creativo del videojuego explica la elección de personajes en esta nueva entrega./COMUNICAE/

La segunda parte del aclamado videojuego de Bethesda sale el 27 de octubre a la venta, con un nuevo elenco de personajes que se enfrentarán al régimen nazi, y unos cuantos viejos conocidos, que le ayudarán a librar batalla en la América ocupada. El director creativo del videojuego explica la elección de personajes en esta nueva entrega.

El videojuego Wolfenstein, lanzado en 2014, presentaba al jugador un mundo paralelo, en el que los nazis habrían ganado la II Guerra Mundial, y dominaban Europa. El protagonista, B.J., terminaba la historia ensangrentado y apenas con vida tras el combate en Alemania, regresando a Estados Unidos en muy mal estado.

"Al final de Wolfenstein: The New Order, B. J. se encontraba a las puertas de la muerte", ha declarado el director creativo Jens Matthies. "Se enfrentó a Calavera y resultó gravemente herido. Afortunadamente, claro está, sus amigos no dejaron que muriera. Ahora, se recupera del inmenso trauma físico de aquella experiencia. Aunque ha sobrevivido a varios traumas en el pasado, nos encontramos ante un B. J. Blazkowicz que se ve mucho más afectado que nunca por las heridas y la edad. Lleva consigo las cicatrices de la vida en el frente".

En esta nueva entrega hay mucho más en juego: Los nazis han conseguido dominar el mundo al completo. Los Estados Unidos llevan 14 años ocupados, y la que fuera una orgullosa nación fundada de acuerdo a los preceptos de la libertad se arriesga a perderlo todo. B.J. además va a ser padre de gemelos, lo que le da un último empujón para unirse de nuevo a la lucha e intentar liberar su país y el mundo del dominio del mal.

Además de Anya, su mujer y antigua combatiente, otros miembros del Círculo de Kreisau se han unido a B. J. en los Estados Unidos, entre los que se cuentan algunos de los personajes favoritos de los fans, como Set Roth, Max Hass, Bombate, Fergus y Wyatt.

A bordo de un submarino nuclear llamado el Martillo de Eva (que también hace las veces de centro del juego), B. J. y su equipo viajarán a diferentes lugares para reunir a la resistencia y prender la mecha de la próxima Revolución Americana. Pero no será fácil. La villana Frau Engel también ha regresado en esta nueva entrega. 'Frau Engel tiene una vendetta personal contra B. J., porque ya se han enfrentado antes', dice Matthies. 'A través de una serie de eventos en el primer juego, ella terminó con unas terribles cicatrices. Y además B. J. acabó con su pareja. Ahora la han ascendido a general y dirige los esfuerzos por capturar y acabar con B. J. Blazkowicz'.

B. J. se enfrentará a nazis en un sinfín de lugares, con Frau Engel pisándole siempre los talones. Desde un Manhattan aún tambaleante a causa de un ataque nuclear, pasando por la pequeña ciudad de Roswell hasta los pantanos de Nueva Orleans y algunas paradas en el trayecto.

Reunir a la resistencia

Los años 60 en los Estados Unidos fueron una época de revolución cultural. Pero la América de 1961 en The New Colossus es una época de revolución sangrienta, en la que existen reductos de resistencia que luchan por sobrevivir contra la opresión nazi. Para esta lucha B.J. deberá buscar aliados más allá del Círculo de Kreisau para liberar a los Estados Unidos.

El juego presenta un nuevo repertorio de personajes secundarios, revolucionarios implacables que llevan mucho tiempo luchando en el frente local. Pero reclutar a estos luchadores para una causa unificada y prender la mecha de una verdadera revolución es una tarea abrumadora. Algunos de ellos, como Horton, el líder de la resistencia de Nueva Orleans, sienten una profunda desconfianza hacia una autoridad centralizada. Otros, como Grace, la líder del Frente Revolucionario Negro con sede en Manhattan, han luchado contra los nazis a su manera y tardarán en fiarse de Blazkowicz y sus seguidores.

"Nos encantan nuestros personajes, y nos gusta hacer que sean tan únicos como nos resulte posible", añade Matthies. "Adoramos al grupo del primer juego, y ahora vamos a añadir más gente interesante a The New Colossus".

Wolfenstein II: The New Colossus sale a la venta el 27 de octubre de 2017 en Xbox One, PlayStation 4 y PC.

