El videojuego The Evil Within 2 desvela la historia de su nueva entrega

El próximo 13 de octubre sale a la venta la segunda entrega de la saga de videojuegos de terror, The Evil Within. Se han desvelado algunos detalles de la historia que narra este nuevo capítulo

En la primera entrega del videojuego de terror The Evil Within, lanzada en 2015, Sebastián Castellanos y sus compañeros investigaban la escena de un crimen espeluznante en el Hospital Psiquiátrico Beacon, cuando de repente fueron capturados en una trampa infernal viéndose catapultados a un mundo de pesadilla generado por STEM. En ese mundo, Sebastián Castellanos tuvo que combatir contra horribles criaturas creadas por el subconsciente de la mente de Ruvik, un oscuro e inquietante personaje que era la némesis del detective, y se vió traicionado por su propia compañera. Consiguió escapar de la muerte pero al hacerlo dejó parte de su cordura en el distorsionado mundo de STEM. El juego sentó una de las bases de género de terror en tercera persona y su vuelta en 2017 es aclamada por los fans.

Esta siguiente entrega del juego de terror, que estará disponible a partir del 13 de octubre, ofrece un escenario en el que han transcurrido tres años desde los acontecimientos del primer juego. El protagonista, de nuevo Sebastián Castellanos, ha perdido su trabajo y la confianza en sí mismo y en los demás. Su mujer le había dejado varios años antes, después de que Lily, su hija, muriera supuestamente en un sospechoso incendio que se produjo en su hogar. Vive solo y reparte su tiempo entre la infructuosa investigación de Mobius y el alcohol.

Pero, por primera vez en varios años, ve un destello de esperanza cuando su antigua compañera, Juli Kidman, vuelve a entrar en su vida para ofrecerle la oportunidad de redimirse. Según ella, Lily, la hija de Sebastián, sigue viva y está siendo retenida la oscura organización responsable de STEM. Si Sebastián acepta regresar a ese mundo de pesadilla, podrá borrar el mayor fracaso de su vida y salvar a su hija.

The Evil Within 2, el juego más terrorífico de Bethesda, llega a PS4, Xbox One y PC el 13 de octubre

