El verano podría ser la época idónea para realizar cirugías

Los expertos de Clínicas Mato Ansorena explican las ventajas de someterse a una operación de cirugía plástica durante el verano/COMUNICAE/

Los expertos de Clínicas Mato Ansorena explican las ventajas de someterse a una operación de cirugía plástica durante el verano

Un gran número de personas cree que el verano es la peor época del año para someterse a una operación de cirugía plástica. La radiación del sol sobre el cuerpo y las altas temperaturas son algunos de los factores que conforman esta opinión. No obstante, un gran número de expertos aseguran que esto no es así, es más, afirman que la estación estival otorga diferentes ventajas al paciente para que su postoperatorio sea mucho más efectivo. Desde las Clínicas Mato Ansorena, expertos en Medicina y Cirugía Estética, cuentan todo sobre si es bueno o no operarse en verano, con el fin de que se salga de dudas de una vez por todas.

Las operaciones de cirugía estética aumentan un 30% en verano, siendo las más demandadas el aumento de pecho, las cirugías faciales y la liposucción. Esto es debido a que el verano es la época del año en la que se enseña más el cuerpo en piscinas, playas, etc. Las operaciones en verano permiten no pedir una baja laboral, gracias a las vacaciones, consecuencia de ello, se puede pasar el postoperatorio tranquilo y sin dar a compañeros de trabajo ningún tipo de explicaciones sobre el motivo de la baja. Las operaciones de cirugía estética que menos se recomiendan hacer en verano son las que afecten al rostro, ya que en esta época del año el sol irradia con más fuerza que nunca sobre la piel, y la cara es la zona más difícil de cubrir. Evitar la exposición al sol. Durante las primeras semanas tras la operación se debe evitar el sol y las siguientes se debe utilizar una protección con un FPS muy alto. Y no únicamente para proteger las cicatrices, sino también para evitar que las heridas se inflamen. En verano se utilizan prendas muy livianas. En época estival los atuendos suelen ser más holgados y también se llevan menos capas de ropa encima. Esto hace que la recuperación del paciente tras una cirugía sea más llevadera, ya que la zona intervenida estará más aireada y no rozará con nada. El sudor no causa infección en las heridas. Se suele pensar que el sudor hace que las heridas cicatricen más despacio, pero no. Según recientes investigaciones llevadas a cabo por la Universidad de Míchigan, el sudor ayuda a la cicatrización, puesto que las glándulas sudoríparas contienen grandes reservas de células madre, que son unidades anatómicas esenciales en el proceso de cicatrización del cuerpo humano. Analizando los pros y los contras, lo que en opinión del Doctor Mato Ansorena tiene mayor importancia es encontrar para el postoperatorio un periodo de tiempo suficiente y adecuado, sin prisas ni estrés, para el reposo, con inactividad, si es necesario, por parte del cliente.

Acerca de Clínicas Mato Ansorena

“Combinamos seguridad, excelencia y profesionalidad”

Licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid, el Dr. Mato Ansorena, es especialista en cirugía general y del aparato digestivo. La especialidad en cirugía plástica, reparadora y estética la obtuvo en la Universidad Carlos Chagas de Río de Janeiro (1986-89) bajo la dirección del profesor Ivo Pitanguy, de quien es además amigo personal. Ha realizado más de 10.000 operaciones, siendo reconocido a nivel internacional por sus intervenciones sin cicatrices visibles, destacando principalmente en patología mamaria (aumento de pecho, pecho, reconstrucción mamaria, Mastopexia o elevación de pecho, y reducción de pecho), la Rinoplastia, la Liposucción, Lifting Facial o Rejuvenecimiento Facial o la Cirugía Capilar donde se caracterizan todas ellas por la naturalidad de sus resultados. Otras especialidades son el botox, rellenos, abdominoplastias, cirugía bariátrica y tratamientos antiaging.

En sus clínicas se ofrecen también todo tipo de tratamientos médicos: cirugía estética, plástica y reparadora; medicina estética; medicina interna; unidad de psicología; unidad capilar; unidad de ginecología; unidad de urología; y dieta y nutrición.

Actualmente, el Dr. Mato Ansorena es:

-Director de Clínicas Mato Ansorena en Madrid, Sevilla y Huelva, desde el año 1995.

- Presidente de Asociación Española de Clínicas Ambulatorias de Cirugía Plástica, Estética y Reparadora.

- Cirujano plástico, reparador y estético en Clínica La Luz de Madrid (España).

- Miembro de la SECPRE

- Colaborador en los proyectos humanitarios de la OND AMSUDAN.

/Mato_Ansorena

/Clínicas Mato Ansorena

Para más información entra en: http://clinicasmatoansorena.com o síguenos en:

MediaKit



Fuente Comunicae