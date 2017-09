Venus Concept participa en el congreso de medicina y cirugía estética 5CC

Llega a Barcelona la 8ª edición del 5CC, uno de los principales eventos que presenta las novedades del láser y de la estética a nivel mundial./COMUNICAE/

Llega a Barcelona la 8ª edición del 5CC, uno de los principales eventos que presenta las novedades del láser y de la estética a nivel mundial.

Ayer 31 de agosto comienza uno de los congresos más importantes en el ámbito de la medicina y cirugía estética. Se trata del 5 Continent Congress, que llega a la capital catalana para presentar las últimas novedades en lo que se refiere a láseres, luz y dispositivos basados en la energía, neurotoxinas y rellenos. El Centro de Convenciones de la ciudad es el lugar escogido para un encuentro en el que participan más de 200 oradores y 70 marcas.

El 5CC está compuesto por un grupo internacional de dermatólogos y cirujanos plásticos referentes en sus campos. Desde la primera edición en 2009, que tuvo lugar en Niza, el congreso ha tenido muy buena acogida, convirtiéndose así en una cita imprescindible para los profesionales. Nadie quiere perderse la oportunidad de actualizar conocimientos, compartir nuevas terapias y técnicas y participar en interesantes debates.

Venus Concept es una de las compañías que ya ha confirmado su asistencia, pues consideran que es fundamental estar presente en estos actos para continuar siendo líderes en la industria y ofrecer productos y servicios únicos a sus pacientes.

Hasta el próximo día 3 de septiembre, son muchas las conferencias en las que se tratarán distintos asuntos, se abordarán los resultados de los últimos estudios y se presentarán casos prácticos. Paralelamente, habrá otras actividades como Los Simposios de la Industria; pequeños talleros en los que se presentan las novedades de las 70 marcas que participan.

Asimismo, la tecnología de Venus Concept será protagonista en algunas de las charlas para acompañar el discurso de los ponentes. RadioPeel: A Novel Combination of Microneedling Fractional RF and TCA 20% Chemical Peel to Maximize Aesthetic Results es una de ellas. En este caso, el dispositivo escogido es Venus Viva, una solución eficaz para una gran variedad de tratamientos gracias a su penetración, mucho mayor que la Radiofrecuencia.

El primer día se ha destinado a celebrar la acogida, pero también se han tratado otras cuestiones como las Nuevas dimensiones en tratamientos de corte y de grasas. El acné y el rejuvenecimiento facial son otros dos temas escogidos para el viernes. El láser y los peelings químicos se abordarán durante la jornada del sábado. Pero habrá muchos más e incluso espacios dedicados a conocer los avances de la medicina estética de otros países.

El 5CC ya está en marcha. Objetivo: que los profesionales ofrezcan las mejores respuestas a sus pacientes.

Sobre Venus Concept

Venus Concept es una compañía que desafía las convenciones creando tecnologías punteras y productos revolucionarios. Tomando como base su fuerte moral y ética, diseña nuevos estándares en la industria de la medicina estética.

Dirigida por un equipo de experimentados ejecutivos e investigadores reconocidos a nivel mundial por sus logros en la industria de la medicina estética, Venus Concept cumple con la promesa de una experiencia más efectiva, placentera y rentable.

Fuente Comunicae