Urban Decay, de L’Oreal, se une al live painting del Orgullo con Rosh333 y Spotahome

Tras el éxito del primer día, L’Oreal se ha unido a esta iniciativa ofreciendo su boutique de productos de cosmética, situada en plena calle Fuencarral/COMUNICAE/

Tras el éxito del primer día, L’Oreal se ha unido a esta iniciativa ofreciendo su boutique de productos de cosmética, situada en plena calle Fuencarral

Con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTB, Spotahome -plataforma 100% online de reservas de alquiler de vivienda no vacacional superior a 30 días- presentó ayer ‘Move to love’, una reivindicación del amor sin barreras, y para ello, contó con la colaboración del artista callejero Rosh333, que realizó un ‘live painting’ sobre la cristalera del restaurante Superchulo Madrid, situado en Malasaña. Perteneciente a una casta de escritores de graffiti, Rosh333 es un polifacético grafitero que ha conquistado a público y especialistas hasta llegar a ser uno de los artistas urbanos de referencia nacional.

Debido al éxito del primer día, L’Oreal ha querido unirse a esta iniciativa ofreciendo su boutique de productos de cosmética, Urban Decay, situada en plena calle Fuencarral. Durante el día de hoy, y hasta las 21:00, Rosh333 realizará el mural sobre la cristalera de la tienda. Alejandra Delacruz, Digital content de Urban Decay, afirma: “En Urban Decay llevamos 20 años defendiendo el maquillaje como forma de autoexpresión y de enseñarle al mundo cómo somos. Estamos encantados de poder manifestar nuestra pasión por el color a través de un mural que desprende movimiento, amor y diversidad (¡arriba el amor!) y, sobretodo, COLOR”.

La acción diseñada por la agencia de publicidad Dayton “Hunters of Wonder” destaca en palabras de su director, Antonio García Mora: “Desde muy pequeño siempre he sentido la necesidad de expresar y canalizar mi espíritu creativo y materializar aquellas ideas imaginarias que hasta entonces sólo estaban en mi mente. Cuando Spotahome me propuso formar parte de este proyecto y desveló la frase Move to Love, sonreí. La magia de dos frases que, en tan pocas palabras, pueden llegar a decir (y hacer sentir) tanto.”

Puedes descargarte la nota de prensa con toda la información sobre la acción pinchando aquí

Fuente Comunicae