Up SPAIN adquiere la app HeyPlease, que permite pagar en bares y restaurantes con el móvil

Con esta inversión Up SPAIN, que cuenta con Cheque Gourmet como su producto estrella, pretende mejorar la experiencia en bares y restaurantes con nuevos servicios disponibles tanto para usuarios como para los propios restaurantes. Esta solución hace la vida más fácil tanto al usuario como al restaurador con la digitalización del punto de venta

Up SPAIN, filial española del grupo internacional Up, firma especializada en la gestión de beneficios sociales para empleados y empresas, ha dado un paso más en su estrategia de crecimiento con la adquisición de HeyPlease, app española de referencia en el pago móvil en bares y restaurantes. Con esta inversión, Up SPAIN pretende hacerles la vida más fácil tanto a usuarios como a restauradores, que podrán contar con una solución sencilla y segura.

Los comensales pierden 10% de su tiempo de la comida en el proceso de pago, es la frustración Nº1 para el 52% de los clientes. Esta solución permite pagar desde la mesa ahorrando tiempo y creando una experiencia perfecta en restaurantes. Up SPAIN es la única empresa de vales de comida con su propia app móvil de pago.

HeyPlease ofrece una forma de pago mucho más cómoda, libera al restaurador del proceso de cobro, y le permite focalizarse en lo importante: dar el mejor servicio a sus clientes. El proceso es simple: El usuario únicamente tiene que confirmar el establecimiento en el que se encuentra e indicar la cantidad a pagar, funcionando como un mando a distancia. Con sólo dos clics ya está la cuenta saldada y, además, el usuario puede recibir puntos de fidelización redimibles en próximas comidas.

La aplicación abierta se adapta a los sistemas de los restaurantes para agilizar el pago y ha sido pionera a nivel mundial en integrar su solución de pago también con los datáfonos bancarios de Ingenico. Bares y restaurantes como McDonald’s, 100montaditos, Rodilla, Faborit, Goiko Grill o DoEat, entre otros, ya cuentan con esta solución.

Con esta adquisición, Up SPAIN ofrece una solución efectiva, fácil e intuitiva a los usuarios que, cada vez más, utilizan el móvil para pagar, representando ya cerca del 50% del volumen de pagos para parquímetros por ejemplo. Además, busca mejorar el servicio de los bares y restaurantes que pretenden digitalizarse o se encuentran ya inmersos en sus procesos de transformación digital.

Olivier Bernon, Director General de Up SPAIN, afirma que “a partir de este momento, proponemos a nuestro cliente empresa todos los soportes posibles: cheque, tarjeta y móvil. Además de ofrecer una solución imprescindible para las empresas, esta App es una herramienta crucial para otros clientes nuestros, los bares y restaurantes”, concluye Bernon.

Up SPAIN pretende caminar mano a mano con las nuevas tendencias y facilitar la vida con soluciones que permitan ahorrar tiempo y dinero tanto al público en general como a los restaurantes y bares en particular.

Matthieu Heusch, CEO y Co-fundador de HeyPlease afirma que “la adquisición de HeyPlease por parte de Up SPAIN nos permitirá llegar a los más de 35.000 restaurantes y 150.000 usuarios de Cheque Gourmet diarios que tiene la empresa, así como al público general. La venta de una startup española siempre es una noticia positiva para el ecosistema emprendedor”.

