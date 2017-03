Unimat México se consolida en el sector de los tapetes, pastos y alfombras de Hule y PVC

Centímetro a centímetro, esta compañía mexicana, líder en la fabricación y distribución de superficies industriales, ha sabido asentarse con éxito en México y Estados Unidos, merced a una impresionante cartera de productos. Unimat México, empresa internacional especializada en productos de Hule y PVC, sigue consolidándose en el sector de las superficies industriales y recreativas, con un amplio surtido de tapetes, ...

Unimat México, empresa internacional especializada en productos de Hule y PVC, sigue consolidándose en el sector de las superficies industriales y recreativas, con un amplio surtido de tapetes, pastos y pisos de alta gama. Su compromiso con la calidad, así como su apuesta continua por la innovación y el desarrollo de nuevos materiales, vienen desplegando una ‘alfombra roja’ a distribuidores y clientes desde hace dos décadas.

La inauguración de clínicas, parkings, gimnasios, restaurantes y otros establecimiento hace imprescindible la instalación de tapetes y alfombras de alta calidad, con colores y prestaciones que se adapten a las necesidades y la identidad corporativa de la empresa en cuestión. En Unimat México cuentan con una dilatada experiencia en la instalación de estas superficies. Tanto es así que en su catálogo encontraremos una gran diversidad de tapetes (promocionales, antifatiga, de entrada, con logotipos, etc.), pisos (antiderrapantes, antiestáticos, etc.) y alfombras (modulares, para residencias, etc.).

Por otra parte, la compañía mexicana también ha sabido convertirse en una referencia entre los proveedores de pastos sintéticos para residencias, jardines y otras finalidades, un segmento donde descollan gracias a la variedad de tonos y texturas, sin olvidar la calidad del polipropileno, principalmente.

Unimat México, desde Naucalpan al mundo

Cuando Unimat México se estableció en Naucalpan a finales del siglo pasado, nadie podía imaginar el impacto que tendrían sus tapetes y superficies sintéticas. A esta primera sucursal seguiría Tlalnepantla, en Ciudad de México, que daría lugar a la de Miami, que constituyó su primer paso hacia el ‘Sueño Americano’. Posteriormente, el lanzamiento de una página web destinada al publico estadounidense les permitió demostrar su compromiso con el consumidor digital, cuyas necesidades han sabido identificar y satisfacer de forma admirable.

A diferencia de otras empresas, Unimat México certifica personalmente la calidad a través de una serie de rigurosas pruebas, constituyentes del Sistema Integral de Aseguramiento de Calidad. De ahí que sus plantas de trabajo hayan sido desarrolladas para alcanzar las más altas cotas de excelencia, sin dejar atrás la competitividad de los precios, un valor añadido que no ha perdido su importancia tras la crisis económica.

Más de 20 años de experiencia avalan a este gigante de la venta de superficies de Hule y PVC, cuya punta de lanza comercial siempre ha sido la innovación constante en sus productos y la satisfacción de todos y cada uno de sus clientes y distribuidores. Sin lugar a dudas, una filosofía ganadora que les ha llevado a liderar este mercado.