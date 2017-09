Última tendencia: bodas rurales para millennials, por Tejera Negra

Aldea Tejera Negra ha querido hacer un informe acerca de dos tendencias que se fusionan en la temporada 2017/2018: las bodas rurales y los millennials. Cualquiera que se considere un/a verdadero/a millennial y que quiera planificar una boda rural, encontrará todas las tendencias relativas a estas dos tendencias/COMUNICAE/

Cualquiera que se considere un/a verdadero/a millennial y que quiera planificar una boda rural, encontrará todas las tendencias relativas a estas dos tendencias.

Y, además, este informe también recoge ideas de fincas para bodas Madrid

La era de los Millennials

La generación de los millennials es la generación posterior a la X. Se trata de todos los que a día de hoy tienen menos de 30 años y que, por lo tanto, han crecido en un entorno tecnológico.

Y crecer en un mundo digital ha permitido a los Millennials cambiar la forma de planear las bodas modernas.

Muchas millennials han llevado el clásico vestido blanco al desguace y tanto ellas como ellos, hacen una constante publicación de todos los detalles del proceso de planificación de su boda en las redes sociales.

Por lo tanto, los Millennials han transformado la boda tradicional en una experiencia memorable, personalizada y cuidada al máximo detalle.

El rango de edad de los Millennials es en tre los 16y los 34 años; por lo tanto la planificación de la boda para ellos, es una experiencia social y completamente diferente a la de las generaciones anteriores.

Toques personales

Una de las formas de distinguir una boda millennial es a través de los toques personales dentro de un tema. Es decir, se escoge un tema y se busca la forma de personalizar la boda creando una atmósfera emocionante y única.

Los novios millennials buscan sus aficiones o pasiones comunes para compartirlo con sus huéspedes. Por ejemplo, las bodas Millennal’s suelen incluir un photocall con los accesorios favoritos dentro de un tema: la cultura pop o la temática rural, que es la tendencia que nos ocupa en este informe. Por lo tanto, una boda Millennial Rural podría incluir detalles en materiales como la madera o la rafia, telas como el algodón, flores rústicas….

A partir de este tema rural, ya viene el brain storming de la pareja para escoger este tipo de personalización a partir de la tendencia campestre; por ejemplo, ofrecer a las invitadas sandalias de esparto planas para bailar sin tacones o regaliz de palo para masticar tras el convite.

La incorporación de las redes sociales

Una boda millennial no es una boda hasta que se publica en Facebook y la pareja crea su propio hashtag personalizado, como #carlosynuriabodaruralaldeatejeranegra. Los hashtags personalizados animan a los invitados a participar y permiten que todos puedan ir viendo los avances y preparativos de la boda.

El día de la boda, obviamente los propios invitados subirán sus fotos añadiendo el hashtag por lo que el álbum de novios se creará automáticamente y en formato digital. Por eso la idea de un photocall personalizado, para animar a que todos los participantes se puedan disfrazar con accesorios y colgar las imágenes.

Y por supuesto no puede faltar un tablero en Pinterest con todas las ideas en tendencia y sugerentes para organizar una boda rural Millennial. Crear este tipo de organización visual, permite encontrar la idea de la boda, el tema, y seguir una misma línea de colores y accesorios.

Decoración de la boda Do It Yourself

Lo habitual es que las bodas millennials se alejen de las recepciones más formales y opten por ofrecer un ambiente más cómodo y relajado a los invitados.

Por eso, el entorno rural se convierte en el mejor aliado; porque facilita este ambiente tranquilo y relajado, fuera de la ciudad.

Los invitados a una boda rural millennial saben que hay mucho menos formalismo que en otro tipo de eventos; no obstante, hay que especificar un dress code en la invitación o a través del hashtag para que no haya malentendidos con la vestimenta y todo el mundo sienta que encaja.

Por supuesto, en una boda millennial, se espera ver un montón de diy’s. Este tipo de decoración casera, permite a los novios agregar grandes dosis de creatividad en un día tan especial.

Para una boda rural al aire libre y de noche, no deberían faltar luces cálidas en tarritos, con flores silvestres. Adornar con estos pequeños detalles creará un suave resplandor y es una alternativa a comprar toda esta iluminación.

Las invitaciones artesanales y otros detalles en la boda escritos a mano pueden ayudar a añadir un toque personal. Los novios también pueden hacer sus propios centros de mesa y tarjetas con los nombres de los invitados, siempre siguiendo el tema de la boda, Ya sea colocar un florero encima de unos cuantos libros antiguos y usando una copa de vino en lugar de un jarrón tradicional.

Todos diy’s añaden grandes dosis de originalidad y un ambiente artístico a la boda, por no mencionar el ahorro de dinero.

La modernización de las tradiciones

Los habituales banquetes con aperitivos, tres platos y pastel nupcial se han quedado atrás. Los novios millennials optan por convites modernizados, mucho más informales. Desde organizar un brunch; hasta bufets libres con mesas y sillas para dejar que cada uno se siente dónde quiera…

Personalizar el menú de una boda se hace más complicado por todo el abanico de opciones que ha surgido con estas alternativas a la boda tradicional. La mejor recomendación en este sentido es valorar las opciones que permite la finca de la boda rural en la que se va a celebrar el convite.

Recomendación: Finca Rural para Bodas en Madrid

Organizar una boda rural Madrid, en un ambiente campestre y bucólico, puede dar lugar a una ceremonia y convite más relajados. En Aldea Tejera Negra son expertos en organizar bodas rurales en un entorno mágico y siempre ofreciendo asesoramiento personalizado a los novios.

