Tyco presenta EntraPass Go Pass para Apple Watch

Tyco, empresa líder mundial en soluciones de seguridad electrónica y alarmas, ha presentado EntraPass Go Pass para Apple Watch®, la primera credencial móvil para Apple Watch® que permite a los usuarios utilizar el Smart Watch como identificación, permitiendo la entrada y salida a zonas de acceso restringido sin necesidad de tarjeta.

EntraPass Go Pass para Apple Watch extiende las características de EntraPass Go Pass al entorno iOS de Apple Watch. Una vez que la aplicación es descargada en el teléfono conectado al reloj inteligente, el icono Go PASS aparecerá en el dispositivo indicando al usuario que la aplicación está lista para ser utilizada en el Smart Watch. A continuación, una lista de puertas de acceso asignadas al usuario aparecerá al abrir la aplicación, permitiéndole elegir la puerta adecuada y obtener acceso. Todas las actividades del usuario se registran en el servidor EntraPass y se envían al administrador del sistema.

Rajeev Dubey, Senior Product Manager de Tyco Security Products

"El soporte de EntraPass Go Pass para Apple Watch lleva la eficiencia y la experiencia de usuario a otro nivel, haciendo de la gestión de credenciales una tarea fácil y sencilla. En lugar de perder el tiempo buscando su Smartphone para identificarse, los usuarios ahora pueden simplemente presionar un botón en su Smart Watch para entrar o salir de un área restringida en cuestión de segundos. Obteniendo una mayor eficiencia, velocidad y facilidad de acceso."

EntraPass Go Pass ayuda a reducir el problema de la pérdida de tarjetas y puede ser la solución ideal para visitantes o trabajadores temporales donde la alta emisión de tarjetas puede ser un problema administrativo. La aplicación está disponible con EntraPass Corporate o Global Editions, o como parte del servicio de seguridad gestionado Kantech hattrix.

Para usar EntraPass Go Pass para Apple Watch®, los titulares se deben descargar la aplicación EntraPass Go Pass al teléfono móvil y luego aceptar la invitación de credenciales enviada por el administrador del sistema. Una vez aceptada dicha invitación, los usuarios pueden acceder simplemente presionando el icono en la aplicación tanto desde el teléfono como desde el Apple Watch emparejado. La app se comunica directamente con el servidor del sistema de control de acceso mediante conexión Wi-Fi o móvil para permitir a las organizaciones aprovechar su propia infraestructura de lectores de tarjetas, ahorrando costes y simplificando la verificación de credenciales.

Para obtener más información, visite Kantech en www.kantech.com.

