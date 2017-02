Trucos para organizar una despedida de soltero

Organizar una despedida de soltero y no morir en el intento

Las despedidas de soltero pese a lo que la cultura popular puede llegar a describir, puede ser un momento especial entre un colega que esta rumbo al altar y su grupo de más cercanos amigos. Sin embargo, hay despedidas de soltero memorables y otras que pueden tal vez ser desastrosas en muchos sentidos. Por ello, aquí hablaremos sobre cómo organizar despedidas de soltero sin daños colaterales.

Quienes son los invitados importantes

Una despedida de soltero no es un evento tan público como la boda. Al organizar despedidas de soltero se deben reducir los invitados a solo aquellos que son verdaderamente amigos de toda la vida y que no pueden faltar en una ocasión como esta. Lo anterior permitirá tener un mejor uso del presupuesto y evitar indiscreciones (no se puede invitar a toda la oficina).

Se debe procurar además invitar y empezar a hacer el plan de la despedida de soltero con un par de meses de anticipación. De este modo se dará oportunidad al círculo imprescindible de amigos de mover pendientes para poder estar disponible el día del evento.

Gustos del novio

Conocer los gustos del novio es algo de suma importancia para no cometer un error que cause desagrado al festejado en la despedida de soltero. No se trata de ser demasiado estrictos a la hora de organizar despedidas de soltero, pero dado la posibilidad de incluir algunos aspectos subidos de tono para amenizar la despedida de soltero, es importante estar que el futuro esposo no se sentirá incómodo.

No desestimar la idea de apoyarte en un profesional

Las despedidas de soltero son algo muy común en día, por lo cual organizadores de eventos también prestan sus servicios para la planeamiento de despedidas de soltero, e incluso se pueden encontrar paquetes básicos con comida, bebida, música, completamente personalizables añadiendo servicios de todo tipo, como lugar, fiesta temática, decoración, strippers, limusina y más. Aunque suene increíble, en gran parte de las ocasiones esta es una mejor opción que la de organizar uno mismo todo. Tomar este punto en cuenta hará que el tiempo del día a día no se vea tan reducido y se pueda planear una despedida de soltero como se debe.