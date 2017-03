Tricicle protagoniza #UnGranGesto

Cuando un conductor usa su móvil mientras conduce pone en peligro su vida y la del resto de personas que hacen uso de la carretera, ya sea a pie, en dos o cuatro ruedas. En base a esto, la DGT tiene el objetivo de concienciar sobre el riesgo que supone para todos esta práctica, pero incentivando a los ciudadanos a colaborar activamente en ello.

Esta idea ha sido plasmada por R* en una campaña que motiva a todos los ciudadanos a decir ‘no’ al uso del móvil al volante con un gesto, pero no un gesto cualquiera, sino ‘#UnGranGesto que puede salvar vidas’. De esta forma nació la idea del spot ‘¡Ay! Phone’, cuyos protagonistas, los actores del grupo teatral Tricicle, narran una historia que acaba en accidente de tráfico por culpa del uso del móvil al volante. El spot finaliza lanzando su gesto y un mensaje muy claro: “No importa cómo lo digas, lo importante es que lo digas: Al volante no uses el móvil”.

El reto

Y como el objetivo de esta campaña era, precisamente, incentivar a los ciudadanos a involucrarse activamente en la transmisión del mensaje, la DGT, a través de la figura de su director general, Gregorio Serrano, ha lanzado un reto a la población para que compartan su gesto, #UnGranGesto que dice ‘al volante no uses el móvil’.

Con una clara estrategia de comunicación online, el reto de la DGT se ha propagado en redes sociales y numerosas caras conocidas del mundo de la televisión, la cultura y el deporte, periodistas, asociaciones y gente anónima han compartido sus gestos en vídeos que ya circulan por Internet y por muchos medios de información, difundiendo su mensaje.

Especificaciones técnicas

Para la campaña #UnGranGesto se ha rodado un spot de un minuto de duración, que ha estado acompañado de Brand day en la web de DGT, así como de la creación de varias piezas y contenidos específicos para redes sociales. La campaña se presentó en rueda de prensa el 9 de marzo, con presencia del ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido. Una vez presentada en sociedad, se lanzó el spot de la campaña en redes sociales; y el día 14 se lanzó el reto, cuyo mensaje se mantendrá online de forma indefinida durante los próximos meses.

El equipo de R* que ha participado en el desarrollo de la campaña #UnGranGesto para DGT, ha estado formado por Ricardo Esteban, director general creativo; Mario Lumbreras, director de Arte; Marcos Urroz, redactor creativo; María Molero, directora de Cuentas; Rut Saldaña, supervisora de Cuentas; Sara Díez, ejecutiva de Cuentas; y Arantxa Naranjo, ejecutiva de Social Media y Comunicación.

