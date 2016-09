La traducción jurada y los false friends

Que las apariencias engañan es un dicho por todos conocido pero, ¿debemos desconfiar siempre de las primeras impresiones? ¿Cómo puede aplicarse esto al ámbito de la traducción jurada?

Ser VS parecer

Fiarse de las apariencias o no fiarse de las apariencias, esa es la cuestión. ¿Cómo saber cuándo ser y parecer siguen la misma línea? En nuestro día a día lidiamos con cuestiones como esta en cualquiera de los contextos que nos rodean. Desde el ámbito más estrictamente laboral hasta la primera toma de contacto con una persona que acabamos de conocer en un ambiente más distendido. Con más o menos acierto, evaluamos nuestro juicio. ¿Cómo? Por asociación a lo que nos es familiar, a lo que ya conocemos.

False friends

Sin embargo, esta apreciación inicial no siempre es la correcta y, en numerosas ocasiones, poco o nada tiene que ver con la realidad. Un ejemplo simple para entender cómo no siempre hay que fiarse de las apariencias podría encontrarse en el contexto de los idiomas. En concreto, el traductor jurado lidia con ellos diariamente en inglés. Son los false friends, ¿los conoces? Son palabras que, generalmente por su fonética, son fácilmente asociables a otras palabras en castellano que nada tienen que ver entre ellas. Existen numerosos ejemplos de estos términos trampa. Desde sustantivos o adjetivos como “elaborate” (detallado) hasta verbos como “to advertise”, cuyo significado no es “advertir” como podría tenderse a pensar, sino “anunciar”.

Conocer, diferenciar y asociar correctamente estos términos en el ámbito de la traducción jurada, es absolutamente imprescindible. Las suposiciones y las deducciones no tienen cabida dado el carácter legal de sus textos. ¿Imaginas la repercusión que un error de estas características podría llegar a tener, por ejemplo, en una interpretación judicial?, ¿y en un enlace matrimonial? Contratar los servicios de un profesional con el correspondiente título de traductor jurado es la solución. Además de ser los únicos con potestad para elaborar documentos de validez legal, ofrecen servicios cuya exactitud en la traducción de cada término, frase y contexto, es su sello indiscutible de calidad.