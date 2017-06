El titán del fitness llega a El Garraf

Anytime Fitness inaugura en Vilanova i la Geltrú el primer club 24h de la región/COMUNICAE/

Anytime Fitness, la cadena de gimnasios más grande del mundo, nombrada durante tres años consecutivos la franquicia del mundo con mayor crecimiento y líder español del fitness de conveniencia, abre sus puertas por primera vez en la región de El Garraf, concretamente en el centro de Vilanova i la Geltrú (Menéndez i Pelayo, 13 – junto a la biblioteca municipal) con su concepto de gimnasio 24 horas.

Se trata del club número 37 de la franquicia en nuestro país y es la tercera apertura que realiza en menos de 2 semanas, tras El Prat y Gandía, y con ella se acerca más a su meta de alcanzar las 50 unidades operativas antes de final de año. “Estimamos abrir diez clubes más en los próximos tres meses; algunos son nuevos proyectos de franquiciados que ya llevan años dentro de la familia Anytime, pero también tenemos nuevas incorporaciones que vienen empujando fuerte, conocedores del gran momento de crecimiento que vivimos en España”- señala Emilio Quero, Director General de Anytime Fitness Iberia.

Este nuevo club lleva impreso el concepto boutique propio de la franquicia y con una superficie de 520m2, cuenta con todas las características que distinguen los gimnasios de la americana: zonas de cardio, peso libre y entrenamiento en circuito, entrenamiento funcional y sala de clases dirigidas con amplios horarios para las disciplinas de zumba, ciclo-indoor, bodypump, hiit, reeducación postural, pilates, gap, yoga, abdominales y estiramientos, entre otras. Respecto al equipamiento, este club cuenta con la última tecnología de los líderes del sector LifeFitness y Hammer, que permitirán a sus usuarios sacarle el mayor rendimiento a sus entrenamientos.

Joaquín Aranoa, uno de los tres socios artífices de este nuevo centro, habla así de su primer club: “Aún me parece mentira cómo puede cambiar la vida en tan solo tres meses… Estamos muy ilusionados con este proyecto puesto que el fitness es una pieza clave en nuestras vidas; digamos que es nuestra manera de devolverle en cierto modo algo de lo que nos ha aportado a cada uno de nosotros. Por ello hemos elegido Anytime Fitness, porque su concepto se basa en crear clubes cercanos, disponibles a cualquier hora del día, para la gente de a pie: tenemos cabinas de ducha y vestuarios individuales, el diseño está pensado para no intimidar a aquellos que se acercan al gimnasio por primera vez, para personas que apuestan por el deporte para mejorar su calidad de vida sin ser grandes atletas, y para aquellos que buscan en nosotros el trato cercano y familiar que no encuentran en otros conceptos más grandes. Nuestra apuesta es la de crear una familia en la que todos tengan un sitio distinguido y para ello nos hemos esmerado en la creación de un equipo humano de nueve personas que, como nosotros, creen fielmente en este proyecto.”

En los planes de futuro de estos franquiciados está el seguir abriendo clubes en esta misma región de El Garraf muy pronto.

