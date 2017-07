Tento, una experiencia completa

Asesoramiento nutricional, yoga, clases de inglés, running... TENTO ofrece una experiencia completa y saludable. Y muchas actividades adicionales gratis para sus clientes./COMUNICAE/

La cadena de restaurantes Tento ha incorporado recientemente a sus servicios el Club Tento para realizar actividades deportivas en grupo y el programa Inglés en bares de Oxbridge

Con la apertura en Marzo del nuevo establecimiento Tiento en la calle València, 229 de Barcelona, el grupo suma un total de 71 locales

Tento, referente en restauración healthy fast casual, es mucho más que un grupo de restauración. Con 71 establecimientos en activo y con el objetivo de seguir promoviendo los beneficios de una vida sana más allá del seguimiento de una dieta mediterránea, Tento ha incorporado a sus servicios en los últimos meses el Club Tento y clases de inglés en colaboración con Oxbridge.



Con el Club Tento, un programa de fidelización con más de 3000 miembros que podrán acogerse a ventajas especiales y eventos mensuales como el Club Running Tento, clases de yoga, conferencias y mucho más, se fomenta y facilita la práctica de deporte en grupo entre sus clientes y un estilo de vida activo que aporta bienestar físico y mental.



A este innovador proyecto se añade la firma del acuerdo de colaboración con la empresa Oxbridge que, desde 2002, ofrece cursos de inglés a medida impartidos por 150 profesores nativos de todo el mundo. Esta iniciativa forma parte del programa Inglés en bares de Oxbridge, con el que las clases tienen lugar en los mismos establecimientos. En el caso de Tento, los locales seleccionados son:

BARCELONA: València 229, Pau Claris 168, Carlos III, Diagonal 646 y Còrsega 290

MADRID: General Perón, Manoteras, Parque Norte



Oxbridge ofrece cinco niveles de clases que se impartirán en grupos reducidos de entre 4 y 5 personas, lo que facilita la interacción entre los alumnos y el profesor y garantiza una enseñanza personalizada. Las clases se distribuirán en sesiones de mañana y tarde de 8 a 13 horas y de 16 a 19 horas. Además, Oxbridge tiene una cuenta registrada como cliente y asumirá el coste de las consumiciones de los alumnos.



A todo esto, cabe destacar el trabajo de difusión informativa de salud y bienestar que Tento lleva a cabo desde su blog Comocontento. Creado el pasado mes de octubre cuenta con más de 50.000 visitas y dispone de publicaciones semanales sobre el grupo, nuevas tendencias, lifestyle, deporte y, por supuesto, alimentación.



Gracias a su dedicación por ofrecer a sus clientes proyectos sociales y de bienestar, Tento se ha consolidado como algo que va más allá de un grupo de restauración, como una experiencia completa.



TENTO, la revolución saludable.

Acerca de Tento

Desde su centro culinario en Fraga (Huesca), Tento cocina y reparte cada día más de 35.000 platos a sus más de 70 establecimientos e 'incompanys' ubicados en Barcelona ciudad y área metropolitana, Tarragona y Madrid, para que el producto llegue fresco y en óptimas condiciones para su consumo. En la elaboración de las recetas mediterráneas y de temporada no utiliza conservantes ni colorantes añadidos y, además, usa productos estacionales y de proximidad y materias primas innovadoras para que comer nunca sea aburrido.



Así, cada mes incorpora 4 recetas novedosas a su carta de más de 250 platos de temporada listos para llevar y degustar en casa, en la oficina, en el parque o en el propio local, ya que numerosas tiendas cuentan con acogedoras salas de degustación.



Otra fórmula original es su implantación en empresas como alternativa a su comedor social, para que la comodidad de los empleados sea total al contar con la oferta de Tento en su mismo centro de trabajo.



Con esta filosofía, Tento ha logrado multiplicar su facturación en más de un 120% en el último año. Fundada en 2011 por el leridano Ángel Bosch, con una experiencia de más de 30 años en la elaboración de platos preparados y creador de las latas gourmet Querida Carmen, Tento basa su éxito en un modelo de negocio de integración vertical. No dispone de intermediarios y controla todo el proceso, desde la elaboración de los platos en la cocina central en Fraga hasta el reparto en sus 71 tiendas e 'incompanies'. En su gran mayoría se trata de establecimientos colaboradores, no franquiciados al uso, pues la relación es diaria, cercana y de constante mejora.



Tento es además una empresa entregada a la comunidad a través del impulso de diversas acciones colaborativas de responsabilidad social corporativa. En este sentido, en los últimos meses inició en todos sus establecimientos una campaña de recaudación cuyos beneficios se han destinados a la Fundación Theodora. Fue además galardonada con el premio a las Buenas Prácticas entregado por la iniciativa MI Empresa Es Saludable y es la primera compañía de restauración rápida que ha recibido la certificación AMED, que la Agència de Salut Pública de la Generalitat de Catalunya otorga a aquellos establecimientos que fomentan la alimentación mediterránea en el ámbito de la restauración colectiva. Mediante su blog, www.comocontento.com, Tento procura acercar aún más al público los beneficios de una vida sana basada en el seguimiento de la dieta mediterránea complementada con deporte y un estilo de vida activo que facilite el bienestar personal, así como dar a conocer los distintos actores con los que colabora tanto a nivel culinario como social.



