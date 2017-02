Teletrabajo: Conciliación y flexibilidad laboral

Parece que en nuestro país no termina de encajar el sistema de flexibilidad laboral, que a priori beneficia tanto a trabajadores como a empresas. Desde Emibin hacen un análisis de los pros y los contras de este método para facilitar las herramientas adecuadas y necesarias para implementarlo.

Como afirma un informe de Adecco, en España solamente un 7,4% de los trabajadores tiene la oportunidad de trabajar desde casa, gracias al 27% de las empresas que facilitan esta posibilidad (según los datos que ofrece el INE). Se trata de un porcentaje bajo en comparación con la media europea, que se establece alrededor del 13%.

Parece que en nuestro país no termina de encajar este modelo, que a priori beneficia tanto a trabajadores como a empresas. A continuación se ven los pros y los contras de este sistema para ambas partes:

Ventajas para el trabajador:

Además de las posibilidades en el ámbito de la conciliación familiar y laboral, el ahorro económico y de tiempo en el transporte diario es fundamental, especialmente si se vive en ciudades grandes. En puestos en los que el empleado trabaja bajo una gran presión durante toda su jornada son muchos los que desarrollan cuadros de ansiedad o depresión. Está demostrado que el teletrabajo ayuda a afrontar la jornada laboral de otra manera, el empleado se encuentra mucho relajado al encontrarse en su propio hogar con lo que esos niveles de ansiedad disminuyen y aumenta la productividad.

Desventajas para el trabajador:

El teletrabajo exige autodisciplina, algo que no es fácil si uno trabaja solo y desde casa. Lo recomendable es contar con un espacio tipo oficina, específico y fijo. Es cierto que se gana en tiempo para atender la vida personal, pero también es complicado establecer esos momentos de desconexión. Al no tener un horario específico y por ejemplo no tener que fichar, es complicado encontrar el momento de hacer una pausa lógica, por ejemplo para comer. Es por eso que muchas empresas monitorizan y cuantifican el tiempo en el que sus empleados se encuentran en conexión o realizan escuchas de calidad para comprobar que se siguen los protocolos de calidad exigidos.

Otro punto negativo es la dificultad a la hora de integrarse en un equipo, sufriendo como consecuencia más posibilidades de estancamiento en el puesto y perder oportunidades de promoción.

Ventajas para la empresa:

Una ventaja importante es el ahorro en costes de oficina, tanto en material como en el propio espacio de trabajo. También está comprobado que el teletrabajo logra una mayor productividad por parte del empleado en este régimen. Menor absentismo laboral.

Desventajas para la empresa:

Sensación de inseguridad en el control horario de la jornada de sus trabajadores. Inspecciones de trabajo en horas extra o cumplimiento de la normativa.

Es más complicado transmitir los valores de empresa a ese empleado y a la plantilla en su conjunto y cuesta más crear esa sensación de 'equipo'.

Pese a los datos que indican que este régimen da resultados positivos a medio y largo plazo, en España la aplicación del teletrabajo encuentra su principal traba en la normativa que lo regula: es difusa y cuenta con aspectos importantes sin definir, como es la prevención de riesgos laborales.

Más allá, centrándo la atención en los puestos de trabajo tele-trabajables, se observa que son los que no precisan relación directa y constante con clientes u otros departamentos y se desarrollan desde un ordenador con conexión a Internet.

Actualmente contamos con los medios tecnológicos adecuados para su aplicación, y que consiguen que trasladar la oficina al hogar no tenga ningún impedimento en el rendimiento del trabajador. Empresas como Emibin, dedicadas a los servicios informáticos profesionales y productos en la nube ofrecen diversas soluciones, cada opción se adapta a las necesidades del trabajador en función del entorno virtual con el que su empresa cuente:

Acceso VPN hacia la oficina:

Este servicio permite que los trabajadores accedan de forma segura mediante encriptación a los recursos locales del servidor cuando se encuentran fuera de la oficina. Es posible la conexión de varios empleados simultáneamente y desde cualquier parte del mundo. Se trata de una buena opción para pequeñas empresas. La implementación es muy sencilla y de bajo coste.

DaaS, servicio VDI:

Para medianas y grandes empresas, una solución efectiva para desarrollar trabajos a distancia de forma operativa y segura al 100% son los VDI (Virtual Desktop Interface) ofrecidos en modalidad DaaS (Desktop as a Service), un servicio de escritorio virtual proporcionado a través de servicios cloud. Se trata de un escritorio virtual que facilita el acceso al PC desde cualquier parte del mundo siempre y cuando se cuente con Internet. Además, es una opción que ofrece una seguridad 100% de protección de datos. Esta modalidad tiene un extra añadido a todo el ahorro que proporciona para una empresa y es que permite la rotación de puestos de trabajo ya que cada usuario puede acceder a su PC virtual con todos sus archivos desde cualquier ordenador. La creación y puesta en marcha de este proceso puede resultar muy complicada de realizar por lo que siempre se puede optar por contratar el servicio a una empresa externa como Emibin que proporcione y administre la infraestructura necesaria.

Conexión en remoto:

Un software permitirá el control remoto del equipo. Se instala un programa en el equipo que se quiere controlar, y a través de la conexión al mismo a través de una web en la que se introducen las credenciales de acceso, se podrá acceder al equipo como si se estuviera ahí mismo. Es importante tener habilitado el acceso desde el ordenador remoto hasta los servidores del programa. La seguridad de esta conexión depende de lo seguros que sean el usuario y la contraseña para el acceso. Este método tiene un inconveniente y es que se necesita tener un ordenador, o bien un servidor físico o virtual habilitado para que el usuario se conecte con el consecuente gasto de recursos que esto conlleva. Este sistema suelen usarlo más administradores de sistemas o usuarios con necesidades muy específicas que necesiten un entorno con unas características especiales para poder usar ciertos software o acceder a algunos portales.