El Summer Street Gaming revolucionará a la comunidad gamer el próximo domingo en Valencia

Un torneo de Hearthstone permitirá a los asistentes medirse con gigantes como el jugador profesional del Valencia CF eSports, Evangelion. Clash Royale, FIFA 17 y Tekken 7 también estarán presentes en las diversas competiciones. El evento, celebrado en la Marina Real del Puerto de Valencia, contará con un espectacular área de Realidad Virtual y charlas con expertos/COMUNICAE/

Un torneo de Hearthstone permitirá a los asistentes medirse con gigantes como el jugador profesional del Valencia CF eSports, Evangelion. Clash Royale, FIFA 17 y Tekken 7 también estarán presentes en las diversas competiciones. El evento, celebrado en la Marina Real del Puerto de Valencia, contará con un espectacular área de Realidad Virtual y charlas con expertos

Un nuevo y apetecible evento se une a la agenda de ineludibles para la comunidad gamer. Se trata del Summer Street Gaming, un acontecimiento itinerante organizado por WORLD eSPORT CORP y que se celebrará por primera vez en Valencia, en concreto en el edificio Veles e Vents de la dársena del Puerto valenciano, el próximo domingo 10 de septiembre. Una ocasión única de jugar, aprender y descubrir el sector. Ya que desde primera hora de la mañana hasta las 20 de la tarde, propone torneos, competiciones, charlas y demos que harán las delicias de cualquier aficionado.

Uno de los platos fuertes se desarrollará en el escenario principal a mediodía. Beat the Pro permitirá a los jugadores medirse en duelo, en Hearthstone, nada menos que con el mítico Diego ‘Evangelion’ Fuentes. El jugador del Valencia CF eSports es todo un icono, tras hacerse con la Dreamhack Valencia 2016, y se sitúa en las primeras posiciones del ranking mundial del trepidante juego de cartas coleccionables de Blizzard.

Otra fórmula muy atractiva de competición tendrá lugar en las emocionantes sesiones de The King of the Hill que enfrentarán a los participantes en tres juegos: Hearthstone, Clash Royale y Tekken 7.

Además, un impresionante espacio de Realidad Virtual, con Play Station VR, HTC VIVE, Oculus Rift y Samsung VR, permitirá a los asistentes adentrarse en toda una nueva dimensión de juego, completamente inmersivo.

Mientras, diversos expertos de la industria de los videojuegos, como los célebres jugadores e influencers Javitons, Evangelion y JosemiCOD, y de los periodistas Miguel Coll (de la cadena SER) y David Blay (de Radio Marca) debatirán sobre asuntos como la posibilidad de vivir del videojuego, cómo fomentar hábitos saludables en este sector, o cómo narrar y locutar las competiciones de eSports.

Paralelamente, los asistentes podrán participar en diversos torneos de FIFA17, ClashRoyale y Tekken7 para hacerse con fantásticos premios. Sea en partidos de fútbol digital, atacando torres o destruyendo rivales… se trata de encontrar al mejor jugón de Valencia, que obtendrá una jugosa recompensa.

La entrada al evento es gratuita. Más información en su web www.streetgaming.es

Fuente Comunicae