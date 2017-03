Las startups españolas suspenden el examen de comunicación en medios

La crisis económica no ha minado el flujo de ideas y el nacimiento de cientos de proyectos innovadores 'made in Spain' que hoy en día siguen encontrando carencias en uno de sus mayores valores diferenciales: la comunicación.

“Si tienes un buen contenido desde tu empresa pero no sabes cómo comunicarlo, no vas a obtener ninguna repercusión. Si no consigues visibilidad en los medios, no existes”, dice Esther Molina, directora de Pymetech en EFE Radio.

Son algunos 'tips' extraídos del Taller ‘Claves de Comunicación para pymes, startups y emprendedores’ organizado por las periodistas Esther Molina y Ana Sepúlveda, fundadoras de la agencia WILDCom.es, con la colaboración de El Club del Emprendimiento y Comunicae. “Trata siempre de estar disponible para una entrevista. Consigue que se acuerden de ti”, ha apuntado Sepúlveda en uno de los bloques de la jornada, cuya primera edición se ha celebrado en el Centro Español de Nuevas Profesiones y ha contado con la presencia de Javier Calvo, redactor de elEconomista.es, Daniel Acevedo, productor de Cadena100 y Enrique Obrero, reportero de Informativos Telecinco.

“Nuestro esfuerzo como profesionales en prensa, radio y televisión es poner ese 'plus' para que la gente nos escuche, que tiene mucho que ver también con vender un producto. Nosotros, en el fondo, vendemos información”, ha resaltado Obrero, quien además ha valorado la importancia del 'efecto wow' en la primera impresión entre un periodista y una startup.

Planes de comunicación a corto plazo, notas de prensa con perchas informativas efectivas, la capacidad de comunicación de los responsables y directivos, una imagen corporativa concordante con la estrategia marcada, un elevator pitch directo y llamativo etc. resultan elementos clave que se han ejercitado a lo largo de toda una jornada que pronto abrirá inscripciones para una nueva convocatoria.

