Qué son las oficinas virtuales y a que se debe la creciente demanda en el servicio

Igualmente permite a las empresas crear y mantener presencia en un lugar de interés comercial sin necesidad de alquilar un espacio físico real. Por lo tanto, con este servicio de domiciliación de empresa , una empresa puede tener una dirección de oficina en Nueva York o Barcelona.

¿Qué beneficios ofrece una Oficina Virtual a las empresas?

Una oficina virtual brinda a las empresas muchos beneficios al igual que una oficina física, pero sin el espacio real ni los escritorios. Este tipo de servicios virtuales permiten a las empresas beneficiarse de los siguientes aspectos:

Una dirección postal comercial. Esto contribuye a que las empresas adquieran un poco más de prestigio de lo que podrían conseguir con su dirección real. Se muestran ante el público más profesionales incluso si realizan todas las operaciones desde el sótano de sus casas.

Tener una recepcionista. Esto también es de gran ayuda cuando la empresa esta organizando reuniones en y alrededor de la oficina virtual ya que esto hace que este servicio se vea un poco menos virtual para los clientes y socios comerciales.

Se obtiene un servicio de escaneo de correo. Si la empresa esta recibiendo el correo enviado a una dirección incorrecta, esta es una gran manera de conseguir todo el correo electrónico escaneado y enviado de tal forma que se tiene una mejor gestión.

Salas de reuniones. Es posible que la empresa no tenga acceso a un escritorio de tiempo completo, pero al menos tiene la oportunidad de organizar reuniones en estos lugares también.

Servicio de contestador telefónico y correo de voz. Con una oficina virtual las empresas también pueden gestionar sus llamadas entrantes sin necesidad de proporcionar un número móvil personal. Al utilizar un número de teléfono fijo real, la empresa se muestra mucho más confiable y profesional.

Estos son solo algunos de los beneficios de una oficina virtual, sin embargo es importante comprobarlos con anterioridad. Muchos proveedores podrían ofrecer menos y algunos servicios Premium podrían ofrecer mucho más.

Flexibilidad e imagen profesional

En muchos casos, los empresarios no quieren sentir que solo en su oficina pueden desarrollar su trabajo. Ellos también quieren tener la libertad de moverse de un lugar a otro en cualquier momento, incluso tomar un descanso, con la certeza de que nadie lo notará y mejor aun, siempre se mantendrá al tanto de sus negocios. Este nivel de flexibilidad ha permitido que los servicios de oficina virtual hayan experimentado un crecimiento en su demanda ya que cada vez más negocios desean operar de esta manera.

Por otra parte, las empresas pueden aprovechar una combinación de equipo in situ y asistentes virtuales trabajando en torno a cualquier mercado. Y no hay que olvidar que no es necesario el alquiler de una oficina privada o firmar un contrato de arrendamiento a largo plazo. En su lugar las empresas pueden encontrar una forma conveniente de mantener una presencia constante en un mercado objetivo y al mismo tiempo proyectar una imagen más profesional.

¿Para qué tipo de empresas es recomendable una oficina virtual?

En realidad las características y beneficios que ofrece una oficina virtual pueden ser adecuadas para prácticamente cualquier topo de empresa. Se puede decir con certeza que existen tantas combinaciones que podrían funcionar, entendiendo que cada negocio es único. Por ejemplo, las oficinas virtuales pueden funcionar a la perfección en empresas que son logística y operativamente pesadas y que requieren almacenamiento y acceso a los enlaces de transporte.

Igualmente puede ser adecuado este servicio para profesionales que trabajan por cuenta propia y que desean vivir en el campo o cerca del mar, sin perder contacto con sus clientes ni tampoco presencia en su mercado objetivo.

¿Cuánto tiempo toma crear una oficina virtual?

Probablemente este sea una de los mejores aspectos de las oficinas virtuales ya que a diferencia de una oficina física en el mundo real, aquí toma solamente unos cuantos minutos configurar y poner en marcha este servicio. Las empresas que ofrecen este tipo de servicios brindan asesoría respecto a la manera de configurar una oficina virtual y los elementos necesarios en función del tipo de negocio.