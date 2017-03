Solum Simplices, nuevo holding español especializado en ocio nocturno y festivales

Fundado en septiembre 2016, el holding Solum Simplices quiere revolucionar el mercado del entretenimiento nocturno en España.

Algunas de las empresas del grupo ya son conocidas en el mercado, como la promotora de eventos FACT, referente mundial en el segmento; la serie de eventos FACT Off Week, la semana de la música electrónica en Barcelona, el festival Loveland España y los eventos Escape in the Park que tienen lugar en entornos naturales y cuentan con el apoyo de Ayuntamientos y Diputaciones, así como otras marcas propias.

También forman parte de Solum Simplices la agencia Contrast Agency, centrada en servicios y productos relacionados con la gestión, promoción y producción de eventos de música electrónica y sus artistas; la empresa EC Music Group, dedicada a la representación de artistas de hip-hop, rap, trap y a la producción y gestión de eventos de música urbana.

Otras empresas del holding como No Risk Events, la primera y única compañía española de seguros exclusiva para eventos y artistas, el banco de bitcoins B"E y Danako Tech, empresa de I+D especializada en alta tecnología que además cuenta con una plataforma tecnológica para el control y gestión de eventos, único sistema que identifica en tiempo real donde están los clientes, personal de barras y resto del equipo en el evento ejecutado, llegan para profesionalizar el mercado de eventos en España. También MyALPX, una pastilla natural con patente de Salud Europea para evitar los efectos del alcohol y sus posteriores dolores de cabeza. Solum comenzará su distribución este próximo verano 2017 en Barcelona.

Concebido por dos empresarios gallegos veteranos en el mercado del entretenimiento nocturno en España, Solum Simplices espera convertirse en un referente mundial en la creación, planificación, gestión de eventos y macro eventos musicales plug&play, así como competir a nivel global con grandes nombres de la escena mundial.

A nivel internacional las empresas del holding estuvieron presentes en 26 países durante el 2016. Para 2017, las proyecciones son alentadoras: Solum Simplices espera duplicar el número de eventos y ampliar su proyección internacional.

