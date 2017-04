'Smoking Club. 129 Normas', una comedia indie española para sobrellevar la Semana Santa

'Smoking Club. 129 Normas' se estrenó el pasado 7 de abril en cines de Madrid y Barcelona, como primera etapa en su exhibición que combinará salas de cine, espacios alternativos, VOD y DVD con CAMEO VIDEO/COMUNICAE/

'Smoking Club. 129 Normas' se estrenó el pasado 7 de abril en cines de Madrid y Barcelona, como primera etapa en su exhibición que combinará salas de cine, espacios alternativos, VOD y DVD con CAMEO VIDEO.

Tras obtener una buena media por copia del pasado fin de semana SMOKING CLUB. 129 NORMAS, ópera prima de Alberto Utrera, continuará en cartelera en Semana Santa en Madrid y Barcelona como una de las opciones más frescas y divertidas del cine independiente español. Todos aquellos que aun no hayan podido hacer la crítica o reseña del film pueden escribir a J.J. Montero, al correo prensa@jjmontero.es, y solicitar un código de visionado privado.

Tras Semana Santa, SMOKING CLUB. 129 NORMAS llegará a otras ciudades con una campaña de pases bajo demanda con la colaboración de YouFeelM. A la distribución en salas cinematográficas se sumarán los pases canallas en salas y espacios alternativos, Video On Demand, previsto en las plataformas Filmin, Wuaki y Playpack (la plataforma de la distribuidora, recién sacada a la luz) y una cuidada edición en DVD de la mano de CAMEO VIDEO en el mes de junio.

Tras una cálida acogida durante el Festival de Málaga, Cine en Español, dentro de la sección 'Estrenos Especiales', el film ha cosechado excelentes críticas: “comedia sin fisuras, magníficamente construida, inteligente e innovadora en el fondo y en la forma” , “¡Grata sorpresa!. Atractiva estética manejada con un casting majestuoso”.

SMOKING CLUB. 129 NORMAS transcurre en un club cannábico como vehículo narrativo para reflexionar sobre la libertad y los límites que le ponemos a la misma. Los clubes cannábicos son una realidad presente en la vida de muchos ciudadanos (de esos considerados 'normales' a ojos de todos) y que consumen de forma legal cannabis con la misma libertad que el que se toma una cerveza, un vino o una copa.

SMOKING CLUB. 129 NORMAS narra la historia de Óscar, un hombre que decide dejarlo todo para montar un club de cannabis con una norma básica: “El club es un espacio de libertad”. Distribuida por #ConUnPack,la película es una producción de MOA Studio en asociación con The Lobby e Illusorium Studios con guión de Carlos Soria, Sergio Granda y Alberto Utrera.Sinopsis:

Óscar es un hombre cerca de los cuarenta años que, tras una 'crisis vital', deja su trabajo de funcionario y a su novia para montar un club de fumadores de cannabis junto a un amigo de la universidad, el abogado Danny, con una solo norma básica: “El club es un espacio de libertad”. Un lugar en el que refugiarse del mundo exterior y poder ser uno mismo. Una tarde y 128 normas después, todo comienza a venirse abajo y a perder sentido. Óscar no está seguro de si el problema es que la gente no está preparada para esa libertad. O quizá es el quien no está preparado para seguir adelante y sólo se está escondiendo. O puede que el problema sean los 3 kilos de hierba que no debían estar allí y han desaparecido… Pronto lo sabrá.

