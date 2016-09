Los Sistemas de Gestión de Contenidos (CMS), la herramienta indispensable para administradores web

Los CMS o Sistemas de Gestión de Contenidos han ido, con el tiempo, incorporando funcionalidades que facilitan las tareas de mantenimiento de páginas webs, que hasta ahora ocupaban gran parte del tiempo de sus administradores. De tal manera que han ido suplantando los Editores de Webs, cuyas herramientas estaban más enfocadas a la creación de webs que a su mantenimiento

Los CMS mas avanzados tecnológicamente se han desarrollado para aplicaciones comerciales con alto potencial de viabilidad debido a su elevado coste de desarrollo y mantenimiento. Un ejemplo claro de aplicación comercial de un CMS es el Marketing Online para Concesionarias de compraventa de autos usados.

Tomando el ejemplo del CMS Dealer Login © , desarrollado por Andriy Bondar, facilita:

1- Creación del contenido

Se facilita a la Concesionaria de Automóviles el acceso al CMS mediante dos perfiles jerárquicamente organizados. El perfil de Administrador y perfil de Usuario. No se requieren conocimientos técnicos de páginas webs, factor que permite a los creadores concentrarse en el contenido.

Se proporcionan herramientas en un sistema modular que permite incluir funciones no previstas originalmente. Las herramientas más habituales son:

- Añadir, editar y eliminar vehículos

- Añadir, editar y eliminar Agentes de ventas y detalles de contacto

- Editor WYSIWYG (What I See is What I Get) para creación de documentos tipo "Contactar", "Acerca de Nosotros", "Financiación" y "Aseguradora"

Un tercer perfil, el de Agente, es opcional para el caso de que el cliente, generalmente Franquicias ( Concesionarias de Autos tipo Toyota, BMW, Mercedes, etc… ), requieran el servicio de un Agente, externo a su compañía, para la creación de contenido, básicamente fotografías de los autos junto con sus descripciones, año de fabricación, precio, etc…

2-Gestión del contenido

El contenido creado es depositado en una Base de Datos, accesible 24/7/365 por los administradores y usuarios de la cuenta de la Concesionaria de Autos para su facilitar su gestión. Por la naturaleza de las webs y portales de compraventa de autos usados y de segunda mano , que permiten la interactividad de los clientes potenciales que buscan comprar su próximo auto, se produce un contenido bidireccional. De manera que el demandante del auto ofertado tiene la posibilidad de contactar con la Concesionaria rellenando un formulario que incluye sus datos de contacto para establecer así una comunicación fluida y agilizar la compra.

Los datos generados a través de la publicación de los anuncios online en Portales y Webs de compraventa de autos son entonces almacenados por el CMS y se podrán clasificar en las siguientes categorías:

- Datos de contacto y solicitudes de compradores de autos

- Datos Estadísticos

Se dispone pues de las siguientes funcionalidades:

- Modificar y eliminar stock de Autos de la Concesionaria de Autos

- Editar y eliminar Agentes de ventas y detalles de contacto de dicha Concesionaria

- Editar las páginas de texto

- Gestionar las solicitudes de compra de autos

- Gestionar las ofertas de venta de autos de Particulares

- Ofertar autos a otras Concesionarias de la Red a un precio de mayorista

3- Publicación y presentación del contenido:

El contenido se distribuye automáticamente en diferentes páginas webs y portales dedicados a la compra venta de autos mediante Feeds Automatizados quitando la carga de trabajo que supone publicar anuncios manualmente en cada una de ellas y reuniendo los datos retro-alimentados en una sola plataforma. También es compatible con los diferentes navegadores en todas las plataformas ( Windows, Linux, Mac OS, etc… ) tanto como en sus versiones móviles ( IOS, Android, Blackberry, Windows, … )

Su desarrollo no sólo ha facilitado la laboriosa y complicada tarea de realizar páginas webs. Proporcionan un entorno que posibilita la actualización, mantenimiento y ampliación de la web o portal con la colaboración de múltiples usuarios. En cualquier entorno virtual, ésta es una característica importante, que además ayuda a crear una comunidad conexionada que participe de forma más conjunta.

Vídeos

Dealer Login