Sigue mirando la realidad desde otra perspectiva con '20 cuentos absurdos y un adiós desesperado', de Lorenzo Chaparro

¿Alguna vez te ha ocurrido algo tan disparatado que no has podido encontrar explicación? ¿Te has enamorado de forma imprevisible? O, quizás, ¿te has sentido tan ridículo que la risa te parecía el único paliativo en ese momento?

El autor Lorenzo Chaparro te sigue contando en ’20 cuentos absurdos y un adiós desesperado’ 20 formas que puede tener la realidad de ponerte al borde de lo descabellado.

Desde que se puso a la venta, muchos lectores han compartido, junto a los personajes de los relatos, el absurdo que a veces se instala en sus vidas.

Esta perspectiva de mirar el día a día desde la sinrazón, encuentra su sitio en la apariencia de historias que en un principio pueden ser alegres pero que terminan por darnos contra la realidad. O por el contrario, con historias de vidas maquilladas de tristeza pero cuyo trasfondo humorístico consigue ganarle el pulso al drama.

La riqueza de estos relatos permite hacer reflexionar al lector acerca de todo lo que rodea a su vida. Permitiéndolo adoptar otros puntos de vista que vayan más allá de las formas gracias al tratamiento de temas que abarcan desde la fugacidad del amor, la importancia de los pequeños detalles o hasta el propio sentido de la existencia.

Desde su publicación el pasado mes de agosto, ’20 cuentos absurdos y un adiós desesperado’ no ha dejado indiferente a nadie.

Es por ello, que la joven editorial sevillana Donbuk te sigue invitando a que cambies tu punto de vista sobre tu cotidianidad junto a esta obra aún disponible en formato físico en la web de la editorial (www.donbuk.com), Amazon y en librerías bajo pedido. El eBook se puede conseguir en las principales librerías online.

