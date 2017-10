ShutUp co. se suma a la lucha contra el Cáncer de Mama

Con motivo de la celebración del Día Mundial Contra el Cáncer de Mama, la firma donará a la AECC un 25% de sus ingresos por la compra de cualquier producto de color rosa en su tienda online durante el 19 de octubre.El próximo 19 de octubre se celebra el Día Mundial Contra el Cáncer de Mama y ShutUp co. ha querido apoyar a la lucha contra esta enfermedad que afecta a miles de personas, mayoritariamente mujeres, en nuestro país.En este sentido, la ...

En este sentido, la firma española de relojes y joyería ha decidido donar a la Asociación Española Contra el Cáncer un 25% de sus ventas de cualquier producto de color rosa adquirido a través de su tienda online el próximo jueves 19 de octubre. Así, ShutUp co. se suma al rosa, el color más significativo de la lucha contra esta enfermedad. Relojes, correas intercambiables, nubes magnéticas, esferas para los relojes… en www.shutupco.com todos los productos de la marca tienen su versión rosa, acorde con la calidad y el diseño juvenil.

ShutUp co. muestra así su compromiso social, invitando a todos aquellos que deseen adquirir un complemento moderno y con estilo, a hacerlo además de manera solidaria. Apostando por el rosa y colaborando con su compra con el apoyo a la lucha contra el Cáncer de Mama.

Sobre ShutUp co.

ShutUp co. surge gracias un grupo de gente joven, emprendedora y con ganas de ofrecer moda de calidad, original y a buen precio. Así, nace una marca de joyas y relojes personalizables, una de las señas de identidad de la firma. Y es que los clientes de ShutUp co. eligen entre un amplio abanico de colores y modelos de correas y esferas para que crear los relojes a su gusto, con la posibilidad de intercambiar las correas sin necesidad de herramientas. ShutUp co. cuenta con tiendas físicas en Madrid y Valladolid, pero, además, desde 2016 llega a toda Europa a través de su tienda online y su tienda en Amazon Europe.