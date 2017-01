Salerm Cosmetics lanza HD Color: la coloración más innovadora para el cabello

Salerm Cosmetics, marca de referencia dentro del sector profesional de la peluquería, presenta la línea de coloración más innovadora: HD Colors, desarrollada a partir de los últimos avances capilares y tecnología del color, obteniendo un sistema sin mezclas, con tonos de alta definición y manteniéndolos más vivos que nunca

HD Colors es la primera coloración que cuida y repara la fibra capilar dado que no contiene amoníaco, no tiene pH alcalino y no precisa de oxidantes. Además, gracias a la tecnología de vanguardia que posee, que utiliza colorantes con efecto magnético, los resultados son colores de alta definición y densidad, una duración de hasta 45 lavados, brillo, suavidad y también un máximo cuidado de la fibra capilar.

Sin duda, se trata de un sistema de coloración revolucionario que proporciona un efecto reparador, reduciendo drásticamente el encrespamiento y facilitando el secado y cepillado posterior.

Colorantes Full HD

La coloración HD ha sido desarrollada con la tecnología High Definition Color System, basada en los nuevos pigmentos Full HD de alta densidad, que aportan una extrema nitidez y resolución del color. Dichos colores poseen una resolución muy superior a los 300dpi, que diferentes estudios establecen como el límite de percepción del ojo humano. Esto significa que los colores de HD Colors poseen una resolución superior a la que el ojo humano es capaz de percibir, obteniendo como resultado colores puros, nítidos y de una definición insuperable.

Salerm Cosmetics revoluciona el mercado con dos gamas de coloración espectacularmente intensas y eléctricas: Fantasy y Flúor.

HD Fantasy

HD Fantasy ha sido creada para las mujeres más auténticas y creativas, dándoles la oportunidad de expresarse mediante el color más intenso. Esta se caracteriza por contener pigmentos atrevidos y salvajes de máxima definición como los colores fucsia, violeta o amarillo.

HD Fantasy ofrece una amplia gama de nueve tonos luminosos y uno neutro, para una coloración capaz de transmitir infinidad de sensaciones con efectos totalmente personalizados.

HD Flúor

HD Flúor se trata de una coloración que brilla incluso en la oscuridad, logrando un efecto neón bajo la luz negra o ultravioleta para marcar la diferencia. HD Flúor contiene cinco tonos fluorescentes que permiten ir un paso más allá y experimentar con los colores.

Aspectos destacados

Intensidad superior a la de una coloración con oxidación, pues los colorantes directos de HD Colors evitan las interferencias habituales de las coloraciones oxidativas.

Máxima resolución dado que la fórmula avanzada con colorantes Full HD proporciona una resolución superior a la que el ojo humano es capaz de percibir.

Protección a la estructura capilar ya que se trata de una coloración sin oxidantes, sin amoníaco, peróxido ni parabenos.

Reparación gracias a la formula reparadora que contiene acondicionador e hidrata el cabello, proporcionando un brillo inusual.

Durabilidad muy superior a otros productos de coloración directa existentes en el mercado, gracias a su tecnología efecto magnético que atrapa y mantiene la propiedad del color.

Versatilidad dado que pueden mezclarse entre ellos, sin límite, para lograr cualquier color.

Fuente Comunicae