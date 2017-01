Rock contra el cáncer en la Sala Luz de Gas de Barcelona

‘Rock contra el cáncer’ es un concierto solidario dedicado a las personas enfermas de cáncer y a sus familiares que luchan cada día para hacer frente a esta dura enfermedad. Se trata de una actuación musical organizada por Meritxell Pericas y Toni López para rendir homenaje a su madre y esposa, Isabel de Castro Vallès, que fue víctima de un cáncer pulmonar, diagnosticado sólo un mes y medio antes de su muerte. Para mejorar el bienestar de Isabel y la de sus familiares, la Fundación Oncolliga ofreció el material necesario y apoyo social y emocional durante todo el proceso de la enfermedad.

Este concierto solidario también rendirá homenaje a todos los voluntarios de la Fundación Oncolliga y a todas las personas que ayudan a la entidad a través de donaciones y aportaciones económicas. Para ello, cuatro grupos musicales participarán en el concierto de forma desinteresada. Forrest Glam & The Spider from Mars, Geisha, The Cross Roads Country Band y Els Escarabats son los grupos musicales que llenarán de ilusión, cariño y esperanza a todos los asistentes de la Sala Luz de Gas.

El concierto contra el cáncer tendrá lugar el próximo miércoles 1 de febrero, a las 20 horas, en la Sala Luz de Gas y todas las personas interesadas en asistir pueden ayudar a mejorar el bienestar y la calidad de vida de personas con cáncer y sus familiares aportando 10€ por cada entrada o bien contribuyendo en la llamada fila cero.

Sobre Oncolliga

La Fundación Privada Liga Catalana de Ayuda Oncológica, 'ONCOLLIGA', constituida en diciembre de 2003 e inscrita con el número 2009 en el registro de Fundaciones de la Generalitat de Catalunya es una entidad sin ánimo de lucro que tiene por finalidad principal la atención psicosocial a personas con cáncer y sus familiares. Oncolliga realiza su actividad en las comarcas de Barcelona, y está integrada en la Federación Catalana de Entidades contra el Cáncer (FECEC) así como a la Federación Catalana de Voluntariado Social (FCVS).

