Ricoh España i el CIM de la UPC inauguren un centre punter en tecnologies d’impressió 3D a Barcelona

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE és el primer centre a Espanya a oferir la impressió de peces en polipropilè mitjançant tecnologia SLS. Està ubicat a la Planta Pilot del CIM de la UPC amb l’objectiu de convertir-se en un espai de referència en fabricació additiva i impressió 3D a nivell internacional. Fruit de l’acord entre Ricoh i el CIM de la UPC, el centre oferirà serveis integrals i tecnologia puntera per reforçar la competitivitat industrial./COMUNICAE/

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE és el primer centre a Espanya a oferir la impressió de peces en polipropilè mitjançant tecnologia SLS. Està ubicat a la Planta Pilot del CIM de la UPC amb l’objectiu de convertir-se en un espai de referència en fabricació additiva i impressió 3D a nivell internacional. Fruit de l’acord entre Ricoh i el CIM de la UPC, el centre oferirà serveis integrals i tecnologia puntera per reforçar la competitivitat industrial.

Ricoh España, empresa líder en tecnologia i transformació digital, i el CIM de la UPC, entitat que té com a missió generar i transferir coneixements d’enginyeria i gestió de la tecnologia a professionals i empreses, han inaugurat avui el RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE, el primer centre d’impressió 3D i fabricació additiva de Ricoh a Espanya, ubicat a les instal·lacions del CIM de la UPC a Barcelona, que donarà servei al sector industrial a nivell internacional.

La posada en marxa del centre, en el qual Ricoh ha invertit al voltant d’un milió d’euros, és la culminació de l’acord signat entre ambdues entitats per impulsar la fabricació additiva en el sector industrial i facilitar la innovació i la transferència de coneixement en aquest àmbit.

Per a Felip Fenollosa, director general del CIM de la UPC, “aquest acord amb Ricoh és clau per mostrar, en un entorn 100% industrial i per tant real, quines són les eines que les empreses han d’incorporar si volen transformar el seu model de negoci a les noves dinàmiques de la Indústria 4.0 mitjançant la impressió 3D i la fabricació digital en general”.

Per la seva part, Ramon Martin, CEO de Ricoh España y Portugal, afirma que “la tecnologia 3D és un dels focus del Grup Ricoh, un negoci clau en el nostre compromís amb el desenvolupament industrial. Els avenços tecnològics que s’estan duent a terme en els darrers anys en aquest àmbit estan revolucionant tota mena de sectors i àrees de negoci, i el RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE en serà un referent en el futur més immediat”.

La sinergia entre Ricoh i el CIM de la UPC permetrà oferir a empreses i professionals una gamma de serveis integrals d’impressió 3D que van des de la consultoria al disseny, passant per la fabricació i el post processat, i que tenen com a objectiu millorar els processos de fabricació i ampliar les possibilitats de la indústria.

Així, Ricoh posa a l’abast de les empreses la seva puntera tecnologia d’impressió 3D —coneguda a l’entorn industrial com “Fabricació Additiva” o la seva denominació en anglès “Additive Manufacturing”—, caracteritzada pel seu focus en R+D+i i en el desenvolupament de nous materials plàstics, cosa que permetrà disposar tant de prototips com de productes finals personalitzats.

D’aquesta manera, el nou centre reforça la competitivitat de la Indústria 4.0 a partir del desenvolupament de productes amb més valor afegit, i amb menors temps i costos de producció, ja que la tecnologia 3D fa possible la personalització massiva a cost competitiu de productes per a la indústria, especialment en els àmbits de l’automoció, l’aeroespacial i el biomèdic.

Ubicació estratègica

Ricoh ha escollit el CIM de la UPC per ser un referent tecnològic a l’entorn industrial, amb especial èmfasi a les empreses manufactureres que desenvolupen producte. Aquest institut tecnològic del grup UPC fa més de 20 anys que lidera el suport a la renovació tecnològica de la indústria catalana per millorar la seva competitivitat. Gaudeix d’una àmplia gamma d’equips de fabricació digital en un espai de més de 1.500 m2, al Campus Sud, a l’avinguda Diagonal de Barcelona, amb un equip humà altament qualificat.

La UPC, per la seva part, aporta el lideratge a Catalunya en transferència tecnològica als professionals i les empreses, un aspecte clau de la seva funció junt amb la docència i la recerca, en un entorn on el nou paradigma de la Indústria 4.0 necessita respostes immediates i eficients per impulsar el teixit industrial del país, sent el potencial de la impressió 3D un dels seus punts essencials.

Referent en fabricació additiva i impressió 3D

El RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE és el primer centre de la companyia al sud d’Europa amb capacitat per implementar serveis integrals de fabricació avançada i prototipat integral, amb un enfocament especial al desenvolupament de nous materials com són el Polipropilè (PP) i la Poliamida 6 (PA6GB). De fet, el centre d’impressió 3D i fabricació avançada de Ricoh a Barcelona és el primer a Espanya a oferir la impressió de peces directament en polipropilè mitjançant la tecnologia SLS (Sinteritzat Làser Selectiu).

A més, és un centre proveïdor del Ricoh Rapid Fab, la xarxa de serveis de fabricació additiva que Ricoh té a nivell mundial, amb seus a la Gran Bretanya i el Japó.

Tecnologia d’avantguarda

L’obertura del RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE es fa tot incorporant la tecnologia SLS d’impressió 3D més puntera, denominada Powder Bed Fusion, que es basa en l’ús d’un làser i de polímers en pols per sinteritzar —fondre— peces capa per capa. Aquesta tecnologia l’aporta l’AM S5500P de Ricoh, la primera màquina d’una nova generació d’impressores 3D industrials, que està ja disponible al centre.

Alguns dels aspectes clau d’aquest equipament són la seva impressionant plataforma de construcció de 550x550x500 mm., així com la possibilitat de treballar amb diversos termoplàstics de caràcter tècnic —com ara poliamides i polipropilè—, de manera que les peces directament impreses a partir del dibuix CAD 3D poden ser usades per fer assaigs reals que validin el disseny i també com a producte final.

A més, el RICOH ADDITIVE MANUFACTURING CENTRE disposa d’uns laboratoris d’última generació, amb robots de mesura tridimensional per validar la fabricació i centres de mecanitzat i de control numèric multieixos, que treballen arrancant material a partir de la simulació de la peça a la pantalla (CAD-CAM).

Sobre el CIM de la UPC

El CIM de la UPC té com a missió transferir coneixements d'enginyeria i de gestió de la tecnologia, així com facilitar eines a les empreses i als professionals perquè puguin crear i millorar els seus productes i processos de fabricació. D’aquesta manera, acosta la realitat empresarial a la universitat i ajuda al teixit industrial a aconseguir la màxima competitivitat tecnològica.

El CIM té els seus orígens l’any 1990, constituint-se en fundació de la UPC el 2005. Des d’aquesta data, l’entitat ha quadruplicat la seva facturació (actualment de 6 M€), i té actualment 60 persones en plantilla i uns 45 estudiants en pràctiques, que en finalitzar la seva estada s’incorporen a empreses innovadores de l’entorn amb les quals es mantenen convenis de col·laboració. Per a més informació: http://www.fundaciocim.org

| Sobre Ricoh |

Ricoh fomenta els llocs de treball digitals utilitzant tecnologies i serveis innovadors que permeten a les persones treballar d’una manera més eficaç. Durant més de 80 anys, Ricoh ha impulsat la innovació i actualment és un proveïdor líder de solucions de gestió documental, serveis TI, solucions d’impressió comercial i industrial, sistemes de comunicacions visuals, càmeres digitals i sistemes industrials. Amb oficines centrals a Tokio, el Grupo Ricoh opera en uns 200 països i regions. L’any fiscal finalitzat el març del 2017, les vendes mundials del Grupo Ricoh van sumar 2.028 milers de milions de iens (aproximadament 18.000 milions de dòlars).

Ricoh España va iniciar la seva activitat al mercat espanyol fa més de tres dècades. Avui, la companyia, amb seu a Sant Cugat del Vallès (Barcelona), compta amb 15 delegacions, 2.000 professionals, més de 100 distribuïdors i 50.000 clients. Són tres els eixos sobre els quals Ricoh vertebra actualment el desenvolupament del seu negoci a Espanya: office printing, office service i comercial and industrial printing. Per a més informació, visita www.ricoh.es.

Contactes de premsa:

RICOH:

Laura Rodríguez

T. 93 5821200

E-mail: prensa@ricoh.es

Pàgina web: www.ricoh.es

Segueix-nos a:

Canela PR:

Milena Ivanovic / Alba Calvet

T. 934 676 019

E-mail: ricoh@canelapr.com

CIM-UPC

Mar Borque & Asociados

T. 932411819

e-mail: marborqueasociados@marborqueasociados.com

Fuente Comunicae