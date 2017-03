Las reclamaciones a aerolíneas levantan el vuelo en España

Cerca de un millón y medio de españoles ha demandado a la industria aerocomercial por retrasos, cancelaciones y otras incidencias, un recurso judicial cada vez más frecuente entre los pasajeros gracias a la web Reclamación de Vuelos.¿Retrasos, cancelaciones, overbooking, problemas con el equipaje? No nos sorprende en absoluto que las reclamaciones a aerolíneas se hayan multiplicado en la última década, como consecuencia de la mala praxis de las ...

Cerca de un millón y medio de españoles ha demandado a la industria aerocomercial por retrasos, cancelaciones y otras incidencias, un recurso judicial cada vez más frecuente entre los pasajeros gracias a la web Reclamación de Vuelos.

¿Retrasos, cancelaciones, overbooking, problemas con el equipaje? No nos sorprende en absoluto que las reclamaciones a aerolíneas se hayan multiplicado en la última década, como consecuencia de la mala praxis de las empresas aerocomerciales, que han sabido aprovechar el desconocimiento de los usuarios para incumplir la legislación vigente. Frente a este panorama, la plataforma Reclamación de Vuelos se ha propuesto acelerar los trámites burocráticos, ayudando a los pasajeros españoles a reclamar sus derechos de forma fácil, rápida y con una efectividad del 98%.

Vueling, Ryanair, Air Europa, Plus Ultra o Iberia son varias de las aerolíneas que encabezan el ranking de aerolíneas más reclamadas en España en 2016. De acuerdo a los últimos sondeos, casi 1,5 millones de españoles se han visto afectado por el mal hacer de estas empresas, sin mencionar las pérdidas y daños en el equipaje, que rondan las 2,5 millones de incidencias, nada menos. Pero los pasajeros no son los únicos afectados, como demuestra la reciente huelga de tripulantes de cabina de British Airways. Sin embargo, tanto unos como otros tienen una serie de derechos que pueden hacer valer en caso de abuso, incluso si el mismo se ha cometido hasta 10 años atrás.

Así lo afirma el bufete de abogados de Reclamación de Vuelos, especializado en este tipo de recursos judiciales, que ha convertido en su misión la defensa de los derechos de los pasajeros españoles. Porque "el grande no puede ganar siempre al pequeño", esta plataforma creada en España pone a disposición del público la posibilidad de solicitar consultas gratuitas y un servicio que no exige el adelanto de sus honorarios. En otras palabras, sus profesionales sólo perciben beneficios si el demandante consigue ganar el caso. Además garantizan las costas del cliente en caso de perder. De ahí que sus reclamaciones se hayan multiplicado por diez en los últimos años.

Pero ¿acaso los propios afectados no pueden presentar este recurso por su cuenta? Desafortunadamente, las estadísticas son descorazonadoras con este tipo de injusticias. 9 de cada 10 españoles no presenta demandas a aerolíneas porque no conoce la legislación que le ampara como viajero. Por si fuera poco, sólo un 1% de quienes se deciden a hacerlo por su cuenta alcanzan el éxito. En consecuencia, se hace necesaria la intervención de especialistas como Reclamación de Vuelos, quienes gestionan habitualmente casos de 250-600 euros, con porcentajes de efectividad del 98%.

Las injusticias entre las compañías del sector aerocomercial se han vuelto habituales, pero los pasajeros están empezando a hacerles frente por la vía legal. Desde la web de Reclamación de Vuelos se han propuesto devolver la dignidad a las miles de personas afectadas por retrasos, negligencias y daños morales. Y es que las demandas a aerolíneas han levantado el vuelo en nuestro país. Y todo parece indicar que tendrán un largo y plácido viaje.