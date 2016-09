Rebecca Robins, Presidenta del Jurado de Luxury Awards 2016

La prestigiosa publicista, escritora y conferenciante preside un jurado conformado por 5 personalidades del sector. Carmen Lomana recibirá el Premio Celebrity Luxury 2016. Los interesados en participar con campañas de publicidad tienen hasta el 24 de octubre para inscribirse

Con el paso del verano se acerca el momento del glamour y el lujo responsable en Marbella. Luxury Advertising Awards se ha afianzado como la gran cita de la publicidad más exclusiva a nivel internacional en el conjunto de festivales y grandes eventos del sector, y prueba de ello es la creciente demanda de participación, que lleva cada año al Festival de Publicidad y Lujo a superar registros anteriores de candidaturas a sus codiciados premios.

El calendario avanza hacia el 2 de diciembre, fecha de celebración de la gran gala conducida por Patricia Betancort en el Palacio de Congresos de Marbella, y la organización sigue desvelando las novedades que presentará la próxima edición. Sin duda para los creativos y anunciantes interesados en participar la más importante es la composición del jurado encargado de valorar sus trabajos y otorgar los premios. Un exclusivo jurado compuesto por un elenco de personalidades del sector de la publicidad y el lujo que damos a conocer a continuación.

El cargo de Presidenta del Jurado lo ostenta esta edición la gran Rebecca Robins, Directora de EMEA & Latam de Interbrand, escritora prolífica, reconocida conferenciante y toda una institución en el mundo del Branding. Ha sido incluida recientemente en la lista Luxury Women to Watch y es coautora del libro publicado en 2012 “Meta-luxury: Brands and the Culture o Excellence”. Robins ya formó parte del jurado de Luxury Awards en 2015 y asume la responsabilidad de la Presidencia para esta nueva edición.

El elenco de jueces lo completan cuatro grandes de la profesión como son Rose de la Pascua, Presidenta de Weber Shandwick en España y Vice Presidenta Ejecutiva Europea; Sameer Zavery, Fundador y Director de Diseño en Astralize Design & Animation; Inmaculada Casado de Amezúa Fernández-Amigo, PR Manager en el Hotel Ritz de Madrid; y Jesús Vergés, publicista de renombre con trayectoria en grandes agencias como Bassat Ogilvy, DDB, McCann-Erickson o Young Rubicam, entre otras.

En cuanto a menciones honoríficas y premios especiales, ya se conoce que el Premio Celebrity Luxury 2016 será para Carmen Lomana, un referente del glamour y la moda a nivel internacional y un rostro habitual en eventos y convocatorias de carácter solidario, si bien no ha tenido reparo en abrir su codiciado armario a fines benéficos como su “Mercadillo solidario de Carmen Lomana”. Sucede en el reconocimiento de Celebrity Luxury al modelo y actor Andrés Velencoso, ganador en 2015 de este galardón que destaca la implicación social de personalidades relacionadas con el sector del lujo y la exclusividad.

Fundación Mundo Ciudad, entidad organizadora del evento, pondrá a disposición de los ganadores del festival más de 200.000€ en becas de formación gracias a una importante acción social en convenio con la prestigiosa escuela de negocios Campus Universitario Europeo. Así, los premiados podrán beneficiarse de becas para cursar un Máster en Publicidad y Marketing con especialidad en RSC o Medio Ambiente, además de un Doctorado DBA para los más premiados de la edición. Los interesados en participar pueden hacerlo hasta el 24 de Octubre y encontrarán toda la información necesaria en www.luxuryawards.es