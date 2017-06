Purina renueva la imagen de su gama para perros de raza pequeña con ONE Mini

La marca cambia de nombre y packaging, ofreciendo una alimentación completa y variada para cubrir todas las necesidades de los perros/COMUNICAE/

La gama para perros de raza pequeña Purina ONE, hasta ahora conocida como Purina ONE® My Dog Is…, ha renovado su imagen. La marca experta en nutrición para mascotas es ahora Purina ONE® Mini, con un logotipo y packaging nuevo, pero con la alimentación completa y variada de siempre.

Para dar a conocer los cambios de la marca, Purina ONE® Mini ha lanzado una campaña de televisión y de comunicación digital para informar sobre la salud y las necesidades nutricionales de los perros pequeños, explicando algunas curiosidades sobre ellos.

La gama Purina ONE® Mini presenta una amplia variedad de productos en alimentación seca y húmeda para cubrir todas las necesidades de los perros de raza pequeña:

Purina ONE Mini Active , para perros de razas pequeñas con un estilo de vida activo.

, para perros de razas pequeñas con un estilo de vida activo. Purina One Mini Adult , para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte

, para ayudar a mantener el sistema inmunitario fuerte Purina One Mini Junior, para ayudar al crecimiento rápido y saludable de los cachorros, con altos niveles de proteínas y grasas, además ayuda a desarrollar las defensas naturales fuertes y unos dientes y huesos saludables.

para ayudar al crecimiento rápido y saludable de los cachorros, con altos niveles de proteínas y grasas, además ayuda a desarrollar las defensas naturales fuertes y unos dientes y huesos saludables. Purina One Mini Delicate , para perros de razas pequeñas con digestión sensible.

, para perros de razas pequeñas con digestión sensible. Purina One Mini Weight Control, con un 40% menos de grasas para ayudar a reducir la ingesta de calorías y para ayudar promover una condición corporal magra.

Así como las últimas novedades de la marca: Purina One Mini Dental, para ayudar a promover un cuidado oral saludable y reducir el mal aliento para los perros de razas pequeñas de más de 1 año y Purina One Mini Senior 8+, formulado con niveles de proteínas y grasas adaptados para promover la retención muscular en perros Senior de raza pequeña y ayuda a mantener un peso saludable y movilidad articular.

Para más información sobre la variedad de productos de Purina ONE® y sus beneficios consultad en https://www.purina.es/one.

La campaña Purina ONE® Mini arrancó en televisión e Internet a finales de mayo y durará aproximadamente un mes.

PURINA ONE Mini

Los perros de raza pequeña tienen tanto carácter que es realmente único. Desarrollado por expertos de Purina, PURINA ONE® Mini proporciona una nutrición avanzada de alta calidad especialmente formulada para sus necesidades nutricionales. Sabrosas recetas formuladas para satisfacer a cada perro en cada comida. Solo hay que probar ahora la gama PURINA ONE® Mini, una gama para ver los resultados visibles en su bienestar.

PURINA

Desde hace 85 años, PURINA (www.purina.es) se compromete con pasión para que los animales de compañía puedan tener una vida mejor. Es por eso que destinamos grandes recursos a la investigación y el desarrollo de nuevos productos que garanticen una alimentación más completa y un mayor nivel de bienestar.

Además, en PURINA estamos convencidos de los beneficios que aporta la convivencia con las mascotas al conjunto de la sociedad. Por eso impulsamos programas de voluntariado interno, creamos campañas de concienciación social, desarrollamos programas para la integración de las mascotas en nuestra vida laboral y social, y apoyamos a protectoras y asociaciones que, como nosotros, están convencidos de que Juntos la vida es mejor.

