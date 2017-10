¿Se pueden aumentar las probabilidades de ganar la Lotería?

En los últimos años, el número de personas que juegan a los múltiples sorteos que existen, ha aumentado de manera notoria. Estos apostantes juegan para conseguir algo más que un simple reintegro. Su objetivo, evidentemente, es obtener el deseado primer premio. Por esta razón, tanto el número de apuestas como de apostantes, sigue incrementándose proporcionalmente en todos los sectores.

Pues bien, la mayoría de los jugadores saben que las posibilidades de acertar una combinación de números en concreto son limitadas. Esta probabilidad se obtiene de dividir los casos favorables entre los probables. Sin embargo, también hay que tener en cuenta otras condiciones según el sorteo: el reintegro, los premios especiales, los números o las estrellas.

¿Cómo puedo ganar la quiniela?

No existe una fórmula matemática que haga que el apostante gane la quiniela de forma segura. No obstante, se pueden seguir una serie de trucos que los más expertos dan en el momento de realizar estas apuestas. Es necesario que el jugador no se deje llevar por sus sentimientos o por sus emociones, por lo que hay que ser estrictamente objetivo a la hora de rellenar una quiniela.

Es importante tener presente los partidos anteriores de cada equipo, es decir, revisar sus estadísticas. De esta forma, el usuario podrá realizar una mejor elección. Por regla general, el equipo local parte con ventaja en un partido reñido. Y también es mejor rellenar múltiples quinielas que rellenar una quiniela con múltiples.

Internet nos puede ayudar en nuestro objetivo

Existen páginas web especializadas, las cuales informan y ponen a disposición de los usuarios múltiples y útiles herramientas, para que así puedan realizar sus apuestas. A veces, los apostantes deciden que sea el azar quien decida, pero, otras veces, estos prefieren consultar números y estadísticas para aumentar sus probabilidades. Por esta razón, algunas empresas han lanzado estas herramientas gratuitas de manera online.

Por ejemplo, existe una página web en la cual el usuario puede averiguar cuándo salió por última vez determinado número. Con estas utilidades se intenta facilitar la apuesta con conocimiento de causa. Otra página web muestra aquellos números que han aparecido en diferentes ocasiones o aquellos que salen frecuentemente con otros.

¿Cómo jugar a la quiniela?

El usuario deberá realizar su pronóstico sobre las tres opciones que tiene a su disposición. Este tiene que acertar si un equipo gana, empata o pierde en los primeros catorce partidos. Para el número quince, más conocido como pleno al quince, el apostante debe marcar con el signo “X” la casilla que tenga el resultado elegido para el partido, una por cada equipo. Si se marca la casilla con la letra “M”, significa que el usuario cree que ese equipo va a marcar tres goles o incluso más.

En definitiva, cuando un individuo juega a una de las múltiples loterías que existen, no puede saber con certeza si su apuesta será la ganadora. Sin embargo, puede probar a utilizar las diferentes herramientas online para aumentar esas probabilidades.