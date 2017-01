Proyecto Data, el primer portal de encuentro entre autores y correctores recién graduados

En 2017 se produce una de las noticias más interesantes del panorama literario español, el lanzamiento oficial del portal web Proyecto Data, impulsado por el Colectivo de Correctores Profesionales con el fin de insertar a recién graduados de los cursos de correctores profesionales al mercado laboral.



Mediante un convenio ventajoso, el Proyecto Data acerca tarifas de corrección baratas (o a precios por debajo de mercado) a cambio de que estas correcciones las lleven a cabo, mediante la supervisión de tutores profesionales, alumnos recién graduados y con apenas experiencia.



En ese sentido, el Proyecto Data está conformado por un equipo interdisciplinar que aprovecha la vinculación entre los organismos que forman profesionales de la corrección y el competido mercado laboral.



Cabe destacar que, al tiempo que el Proyecto Data es un proyecto formativo, no descuida en ningún momento la responsabilidad que el corrector adquiere con el autor y por tanto, todos los trabajos son monitorizados por tutores profesionales con amplia experiencia en el sector editorial, muchos de ellos antiguos docentes de distintas escuelas de formación para correctores.



A cambio de brindar correcciones baratas, lógicamente, el interesado asume que su trabajo tardará bastante más que el que se toma un corrector profesional con años de experiencia. "No tenemos ninguna intensión de prostituir el mercado con tarifas baratas. Si necesitas tu texto corregido en una semana y que sea infalible, no vengas a Proyecto Data", comenta Pedro Domínguez, uno de los miembros del Colectivo de Correctores Profesionales. "Ahora bien, si no te importa esperar el doble a que te entreguen tu manuscrito corregido y asumes que tu obra la corrige alguien con poca experiencia pero excelentes señas profesionales, Proyecto Data es ideal para ti".



Por otro lado, Carmen Iglesias, (filóloga, docente y cofundadora de Proyecto Data) sentencia que "en definitiva, el tiempo es dinero… nosotros nos manejamos en otra dinámica".

En este contexto, continúa Iglesias: "el sitio web debería funcionar como un lugar de encuentro entre correctores profesionales y autores con la necesidad de corregir sus obras a precios accesibles".