Los programas de voluntariado internacional de Travel Work dejarán huella

Los programas de voluntariado son programas de desarrollo personal que además permiten practicar idiomas, conocer culturas, ayudar a los más necesitados y en definitiva, poner un granito de arena para construir un mundo mejor.

Desde Travel Work hace años que se está apostando por el programa de voluntariado internacional porqué es la opción más humana que se puede ofrecer. No es el programa más mayoritario, ni el más rentable para la empresa, tampoco es el más cómodo ni el más económico para el participante, pero es el más contundente, el que generará mayor impacto en la vida de los jóvenes que lo realizan.

Todos los participantes que han vivido esta experiencia han expresado su gran satisfacción, normalmente por varios motivos; por hacer una buena acción que te hará sentir mejor persona, ayudar en tareas de gran impacto, conocer otras culturas y rincones del mundo que muchas veces no son accesibles para los turistas o adquirir una nueva perspectiva de las cosas. Todas ellas, acompañadas de la mejora idiomática, los nuevos lazos de amistad o la singularidad en la confección de ya no sólo el currículum vitae, sino el know how del participante.

La directora de Travel Work, Eva Sabater, recomienda el programa de voluntariado porque “muchos participantes, después de realizar un voluntariado, se convierten en personas mucho más maduras y conscientes de lo que tienen. Dan valor a sus cosas y muchas de sus prioridades cambian”. Sabater, con una sonrisa también reconoce que “son muchos los padres que nos felicitan después de que sus hijos hayan cursado un voluntariado porque vuelven cambiados”.

Consulta los programas de Voluntariado de TRAVEL WORK