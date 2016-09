Preply anuncia el inicio de su concurso de ensayo 'El Impacto de las TIC en el Proceso Educativo'

Con el objetivo de incrementar el interés sobre la educación en línea entre los jóvenes Preply anuncia el inicio de su segundo concurso de ensayo 'The impact of IT innovations on Educational Process'. La competición está dirigida a estudiantes de preparatoria, Universidad así cómo de Maestría y Doctorado. La competición estará abierta desde el 1 de Septiembre hasta el 25 de Octubre de 2016

Con el objetivo de incrementar el interés sobre la educación en línea entre los jóvenes Preply anuncia el inicio de su segundo concurso de ensayo 'The impact of IT innovations on Educational Process'. La competición está dirigida a estudiantes de preparatoria, Universidad así cómo de Maestría y Doctorado. La competición estará abierta desde el 1 de Septiembre hasta el 25 de Octubre de 2016.

El ganador del concurso recibirá una beca monetaria de $2,000 dolares y los ganadores del segundo y el tercer puesto recibirán $1,000 y $500 dolares respectivamente. Los ganadores serán elegidos a través de una votación abierta en el sitio web de Preply así como por un panel de jurados Integrado por los 5 profesores mejor evaluados por los estudiantes de la plataforma

Las tecnologías del futuro tienen una fuerte influencia en nuestro estilo de vida, en nuestros patrones de conducta, en nuestras metas laborales así como en nuestras aspiraciones. La manera en cómo nos educamos a nosotros mismos es la clave para una mejor adaptación hacia los continuos cambios en el ambiente laboral. En esta época es fundamental adquirir conocimientos de una manera cada vez más rápida, poseer habilidades más amplias y una experiencia más variada. Por ellos pedimos a los estudiantes que nos ayuden a comprender ¿cómo las nuevas tecnologías de información impactan en su proceso de educación?

Kirill Bigai, Co-Fundador y CEO de Preply.com

Cómo participar

1. Todos los participantes deben subir su trabajo a https://preply.com/en/scholarships. Se permite solo un ensayo por participante.

2.El ensayo debe ser escrito en inglés y no debe contener más de 500 palabras. El participante tiene que incluir en el ensayo su nombre, así como el nombre de la Institución en que estudia.

3. El contenido del ensayo tiene que ser coherente y contener las palabra; 'online education', 'impact of innovations' y 'online tutoring' en su contexto.

4.Todos los trabajos estarán disponibles para su votacion en https://preply.com/en/scholarships desde el 1 de Septiembre hasta el 25 de Octubre de 2016.

5. Los 3 participantes que reciban el mayor número de votos en el sitio web y la calificación más alta de parte del jurado serán declarados ganadores.

Proceso de votación

1. El participante tendrá que crear una cuenta en Preply.com registrándose a través de la opción 'via Facebook' (el registro es completamente gratuito)

2. Los usuarios registrados podrán votar por su escrito preferido ya sea presionando el botón 'Upvote' lo cual dará 1 punto al ensayo elegido o presionando el botón “Vote and Share” (el voto y el ensayo serán publicados en el perfil de Facebook del votante) lo cual dará 1.5 puntos al ensayo elegido.

3. Los votos se contarán a través de la plataforma https://preply.com/en/scholarships. Solo se permite un voto por ensayo. Los usuarios pueden votar por un número ilimitado de ensayos.

4. El dia 25 de Octubre de 2016, los 20 participantes con el mayor número de votos pasarán a la votación por jurado. El jurado estará formado por los 5 profesores mejor evaluados por los estudiantes en Preply. Los Jueces votarán por cada ensayo garantizando una calificación del 1 al 10. Los 3 ensayos con la calificación más alta serán declarados ganadores de la competición. Los criterios a evaluar son. expresión, originalidad y creatividad.

La lista de los ganadores será publicada en el sitio web Preply.com el 26 de Octubre de 2016.

Información adicional y reglas de participación están aquí:

https://preply.com/en/scholarships

Media kit: https://goo.gl/4x9HLm

Sobre la competencia organizada por Preply

La competencia de ensayo de Preply tiene como objetivo apoyar a los estudiantes de preparatoria, universidad y maestría así cómo de doctorado con una beca de $3500 USD. En su primera edición “Educación de Futuro” que se realizó del 1 de Mayo al 14 de Junio de 2016 y reunió a participantes de más de 20 paises. Los ensayos recibidos en la plataforma de Preply obtuvieron más de 26 000 votos.

Sobre Preply

Preply es una plataforma educacional diseñada para encontrar clases de profesores privados en línea y a domicilio. Así también la plataforma ofrece servicios en el sector educativo y cuenta con profesores de todas partes del mundo. Preply fue creada en Abril de 2013 y actualmente opera en 5 mercados: Polonia, Ucrania, Rusia, México y Brasil. Así mismo la compañía está a punto de lanzar de manera oficial su sitio en Alemania, Reino Unido y España. En sus inicios Preply fue financiada personalmente por el ángel inversionista Semyon Dukatch (TechStars Boston).

A principios de este año Preply recibió una inversión de 1.3 millones promovida principalmente por el ángel inversionista Mariusz Gralewski (DocPlanner, Polonia), PrzemysLaw Gacek (Grupa Pracuj, Polonia), Arthur Kosten (Booking.com, 2003­-2012) y Hedgehog Fund (Polonia) y con la participación internacional de capitales de riesgo como RTA Ventures VC, Xevin Investments (Polonia), Digital Future (Ucrania), SMRK (Ucrania), Techstars (Estados Unidos/Alemania) y otros ángeles inversionistas.

Para obtener mayor información porfavor visite nuestro sitio web

O contáctenos directamente en : team@preply.com