¿Y si el precio ya no fuera un impedimento para estudiar inglés en el extranjero?

Los españoles tienen el peor nivel de inglés de la Unión Europea según el barómetro Cambridge Monitor publicado por Cambridge University Press. El 44% reconoce que tiene un nivel de inglés 'bajo' o 'muy bajo', a pesar de que cada vez es más importante contar con el dominio de este idioma para el desarrollo profesional y personal.

Además, según este estudio, el 84% de los jóvenes cree que tendrá que salir de España durante los próximos años para encontrar un empleo. Por ello, no es de extrañar que la demanda de estudios en el extranjero continúe creciendo. En 2014, el 11,9% del total de personas de 18 a 34 años habían realizado algún curso de idiomas en el extranjero, aunque más del 60% solo lo hizo por menos de 3 meses. ¿Qué es lo que impide a los jóvenes españoles desarrollar su nivel de inglés al máximo?

Para poder obtener un nivel alto de inglés, lo mejor es buscar la inmersión total en este idioma. En un periodo breve, como es habitual entre los españoles, muchas veces no se consigue perfeccionarlo. La solución puede pasar por abrir más la mente a pasar largas estancias en el extranjero pero la falta de financiación, el miedo o los procesos burocráticos llevan a los jóvenes a no atreverse.

“A menudo están desinformados sobre los destinos o los cursos y no conocen oportunidades como la opción de estudio y trabajo ofrecen destinos de habla inglesa como Australia o Nueva Zelanda”, comenta Olga Carnero, directora de LAE España Educación Internacional en Sevilla. “Los españoles son muy sensibles al precio y en ocasiones han tenido malas experiencias por buscar siempre el precio más bajo”.

Precisamente para ayudar a todos a darle la vuelta a esto, LAE, además de ofrecer asesoría personalizada gratuita para estudiar en Australia, Nueva Zelanda y otros destinos de habla inglesa, ha creado una nueva iniciativa: LAE Super Sale. Se trata de una experiencia online donde se puede acceder fácilmente a la información, descuentos de hasta el 40% en cursos de inglés, conocer todas las oportunidades de estudio y trabajo, chatear directamente con escuelas de Australia, Canadá, Nueva Zelanda o Reino Unido. “Entre ellas se encuentran los centros de idiomas de algunas de las mejores universidades del mundo como University of New South Wales o University of Western Australia. La idea del Super Sale es poder ofrecer los cursos de la mejor calidad a un precio asequible para aquellos que quieren vivir una experiencia en el extranjero pero han tenido algún impedimento por presupuesto”.

En LAE, como agentes de educación certificados por los gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, trabajan para que la experiencia del estudiante sea completa y positiva desde su planificación en España hasta su estancia en el destino. "Esperamos que el Super Sale sea un impulso para que los españoles puedan mejorar su nivel de inglés en el extranjero”.

