Precauciones para evitar el robo en viviendas

Robos a viviendas: un peligro que nos acecha en las provincias de España estos años.

Si repasamos las noticias de los últimos años, observaremos, no sin sorpresa, que con el correr del tiempo son cada vez más comunes los robos organizados a viviendas particulares todo a lo largo y ancho de la provincia de Alicante.

La ciudad de Madrid es señalada por la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA) como la que más hurtos en viviendas particulares presenta, seguida por Sevilla, Melilla y Huelva. Esta asociación ha informado en su memoria anual de 2015 que dichos robos tienen un coste superior a los 1500 euros de media para las compañías aseguradoras.

Otro dato más que interesante que podemos extraer de este informe es que al contrario de lo que la mayoría de los ciudadanos creemos, la temporada alta de robos en hogares son los meses de invierno: Enero, Febrero y Marzo con períodos de oscuridad más prolongados que el resto de los meses del año, propician las circunstancias para que los delincuentes actúen. Las bandas criminales organizadas especializadas en el robo de viviendas, que por lo general sustraen principalmente dinero y joyas, tienen integrantes que se ocupan directamente de la comisión del delito, otros que se ocupan de vigilar las inmediaciones del lugar elegido, y otros que se encargan de la logística. Toman medidas de seguridad extremas para evitar que la policía advierta su existencia o que algún testigo del hecho pueda identificarlos.

En cuanto a la elección del lugar en que entrarán a robar, suelen vigilar distintas zonas todo el día durante determinado período de tiempo que oscila de entre los tres días a una semana. Suelen irrumpir en los hogares partiendo los cilindros o bombines con un extractor y una vez alzados con el botín lo revenden en casas de compra-venta de artículos de segunda mano o le dan salida, en el caso de Alicante, a través del ferry que cubre la ruta entre nuestra provincia y Orán.

A pesar de la existencia de estas bandas no podemos dejar de darle importancia al delincuente que actúa en solitario. Este, al contrario que los organizados, elige un lugar al azar, simplemente porque encuentra fácil entrar y salir sin hacer demasiado ruido para no ser visto ni detenido. No estudia horarios ni movimientos en los alrededores, ni siquiera se plantea qué encontrará en el interior de la vivienda que ha decidido atracar. Y nadie se asombrará cuando afirmemos que son estos los responsables de casi el 90% de los casos de robo de viviendas que se perpetran en España.

