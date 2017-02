Practicar el barranquismo

¿Qué es y cómo se practica el barranquismo?

El barranquismo se trata de una actividad deportiva que, por requisito, deben haber experimentado todos aquellos que se autodenominan viajeros aventureros. La emoción de la altura y el uso de ingenio para superar los obstáculos hacen que el descenso de barrancos sea una actividad que gana adeptos cada año, tanto desde el ámbito deportivo como del turístico.

A pesar de que es un deporte que solo se puede practicar en determinadas zonas que cuenten con la topografía adecuada, no es raro que las personas hayan visto alguna vez en TV u otros medios algo relacionado a esta práctica, con ello viene la necesidad de aclarar que el barranquismo no consiste en ir de arriba a abajo con una cuerda colgado de un cable reforzado, sino de aprovechar todo el relieve vertical a modo de campo, tal como puede ser un área de cañones, y en donde se deberán superar los diferentes obstáculos que la naturaleza pone en el camino.

El barranquismo es un deporte que solo depende de la topografía para la realización, por lo que la realización de la actividad puede encontrarse en muchos ecosistemas diferentes como los cañones en el desierto, zonas de río con una serie de barrancos, de montaña, etc.

El barranquismo no es una práctica solo de escalar, los diferentes terrenos donde se realiza barranquismo casi nunca llegan a ser tan simples. En su lugar, es muy común encontrarse con la necesidad de nadar, escalar, deslizarse, saltar y realizar movimientos distintos para pasar los obstáculos en donde en muchas ocasiones no todo movimiento a ejecutar es obvio, sino que se tiene que usar el ingenio, por lo que si bien es parte del camino, no se debe esperar un viaje relajante, pero si emocionante. En síntesis, no se puede esperar tener las cuatro extremidades tocando la pared de roca siempre, habrá zonas donde incluso uno se debe impulsar como si estuviera en un pasamanos de parque, pero claro, sin barrotes, y superar este tipo de terrenos es lo que hace atractivo al barranquismo.

El barranquismo es una actividad más que nada de potencial turístico, por lo que en los lugares de descenso de barrancos es posible encontrar agencias con expertos en barranquismo ofreciendo servicio de equipo y guía para realizar la actividad con seguridad. Por ningún motivo realices la actividad sin la orientación de un barranquista experto.