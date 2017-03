Pirineo aragonés y Andorra, los destinos más demandados para esta temporada de nieve

Parece que la temporada está siendo más favorable que el año pasado. Esto se debe en parte a que la nieve llegó ya en noviembre, y a los frentes fríos de enero y febrero que están permitiendo que la cantidad y la calidad de la nieve se haya mantenido. Los destinos de nieve más demandados están siendo el Pirineo aragonés, con Formigal y Cerler a la cabeza, y Les Escaldes y Andorra que han disparado sus ventas desde el puente de diciembre y mantienen su posición como uno de los destinos más demandados también el año pasado.

Los esquiadores disfrutan cada vez más de paquetes cerrados de Hotel+Forfait para poder beneficiarse de precios aún más ajustados. Y ya no hace falta ser esquiador para disfrutar de la nieve y de actividades de Aprés Ski como: una sesión Spa, cenas en la nieve, motos de nieve, excursión con raquetas…un sinfín actividades que se pueden contratar en Centraldereservas.com.

La reserva media es de 3 días, centrándose principalmente en fin de semana, salvo en puentes o festividades donde la estancia se amplía a 4 ó 5 días. El importe se plantea dispar, si bien podemos situar la venta media en casi 380€ y 500€ respectivamente, dato muy similar al del 2016.

Las mejores pistas de esquí según el tipo de esquiador

La perfección no existe, pero siempre hay un lugar que se acerca a ello. Definir cuáles son las mejores pistas de esquí según el tipo de esquiador no es sencillo, porque hay muchas que se aproximan a estar en lo más alto del podio. No obstante, Centraldereservas ha hecho una pequeña selección que puede servir para disfrutar de la nieve, dependiendo de las aspiraciones que se tengan.

¿Preparados para subir al remolque camino de pistas? Aquí van sus sugerencias:

Para los pequeños de la casa

Las aficiones comienzan a fraguarse en la infancia, por eso es muy buena idea que los más pequeños de la familia empiecen cuanto antes a dar sus primeros pasos sobre los esquís. Lo aprenden de manera natural y sin los temores que produce en los ya adultos. Pero ¿qué estación es la más adecuada para que los niños aprendan a esquiar? Una que está pensada para que los peques se diviertan a la vez que van conociendo poco a poco el arte del esquí es Aramón Formigal- Panticosa. Allí, en el Pirineo Aragonés, disfrutarán de un montón de propuestas. Pueden empezar en el Skity Park, en el sector Formigal-Valle de Izas (pista de Sarrios). En ese lugar les aguarda una pista compuesta por módulos para que practiquen de manera fácil y segura. Pero además dispone de dos jardines de nieve, donde los niños a partir de 4 meses pueden conocerla. Hay monitores especializados. Para niños mayores de 3 años hay zonas para aprender las nociones más básicas del esquí como el descenso directo y los giros en cuña.

Para esquiadores principiantes

También para aquellos que den sus primeros pasos sobre la nieve y no sean niños existen pistas más adecuadas para ellos. Lo mejor es recibir clases de algún profesor de alguna escuela de esquí para aprender lo principal. Una estación con una amplia oferta de pistas y opciones es GrandValira, en Andorra. En esta estación del país vecino, es fácil encontrar una razón para lanzarse a la aventura del esquí gracias a las infraestructuras y servicios especiales de los que dispone. Por ejemplo, cuenta con un forfait para debutantes, más económico que el fortfait normal y que da acceso a las pistas para no iniciados. Igualmente hay numerosas tiendas de alquiler de material que hará que no sea necesario comprar esquís, monos y demás. Incluso ofrece paquetes llamados Bautizo de Esquí, con los cuales se pueden recibir clases con monitores especializados. Y si llega el cansancio tras esquiar, siempre se pued dar una vuelta por Andorra La Vella y disfrutar de los escaparates de sus tiendas.

Esquiadores de nivel medio

Muchos expertos coinciden en señalar a Baqueira Beret como la mejor estación para esquiadores de nivel medio. Y ¿eso a qué se debe? En su territorio hay nada más y nada menos que 42 pistas azules, a las que se suman 39 rojas para aquellos que estén en un nivel medio alto. Esta estación de la Vall d'Aran dispone de un total de 156 kilómetros de los cuales 126 pertenecen a estos dos tipos de pista. Una gran variedad de pistas en las que probar habilidades. Una bajada que suele gustar mucho a los esquiadores es la de Los Miradores, que permite un descenso intenso con una de las mejores pistas del Pirineo Catalán.

Esquiadores avanzados

Si se es un apasionado del esquí, que se lleva en la sangre y se es de los que disfrutan como niños cuando descienden por nieve virgen, no se pueden dejar perder las opciones para freeriders que ofrece La Grave-La Meije en Los Alpes de Francia. No es un lugar para no valientes, ya que éstas son montañas complicadas. Se llega a lo alto tras un viaje de 30 minutos en teleférico, que lleva hasta los 3.200 metros, desde donde cada esquiador puede decidir su itinerario a seguir. Los dos más habituales son Vallons du Refuge Chancel y Vallons de la Meije. Eso sí, se debe ser experto para lanzarse por sus laderas, sino hay que seguir practicando hasta alcanzar ese nivel.

Para Snowboard

Este año si hay que escoger una estación para practicar snowboard esa es Sierra Nevada, porque además de una infraestructura envidiable, en 2017 es sede de de los Campeonatos del Mundo de Snowboard y Freestyle Ski. De hecho dispone del Superparque Sulayr, un paraíso para el disfrute del freestyle y el snowboard. Tiene varios niveles de dificultad desde un minipark para peques hasta tramos muy difíciles (XL Pro-line Copa del Mundo). Para ello cuenta con 60 módulos y saltos de nieve y un Half Pipe de 165 metros, así como un circuito cross. En esta zona es recomendable el uso de casco, eso sí, para que la seguridad aún sea mayor cuenta con personal especializado que supervisa cada día todos los saltos y los módulos de barandillas.

