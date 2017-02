Pinturas con tecnología de la NASA para ahorrar hasta un 50% de energía

Coincidiendo con las subidas consecutivas del recibo de la electricidad el fabricante de pinturas EUROTEX acaba de desarrollar una nueva pintura termoaislante denominada COMFORTEX THERMO, con ella se puede conseguir un importante ahorro de energía.

Esta tecnología fue concebida en la NASA con la necesidad de aislar las naves. La pintura está provista de microesferas cerámicas microscópicas que forman una capa de aire en la propia pintura de tal forma que aísla la vivienda del frío y del calor exterior.

COMFORTEX THERMO es un producto al agua, tiene la ventaja de ser aplicado fácilmente a brocha o rodillo como si se tratase de una pintura normal aunque ofrece muchas más propiedades, con sólo dos o tres manos de esta pintura en una pared, techo, fachada o tejado se consigue un aislamiento térmico útil para toda la vida. Y con la ventaja de poder cambiar el color, ya que aunque se pinte encima no se pierden propiedades.

Antihumedad y antimoho

Aporta una sensación agradable y de confort al evitar diferencias térmicas en la habitación y por consiguiente reduciendo la condensación y evitando la formación de moho, lo que se traduce en aire limpio y sano en la estancia, especialmente aconsejado para personas alérgicas. También mejora las condiciones acústicas atenuando el ruido exterior por el efecto de las microesferas de vidrio hueco.

Gracias a sus cualidades de aislante térmico podemos bajar la temperatura de los radiadores en invierno y no abusar del aire acondicionado en verano. Todo ello repercute en un considerable ahorro de energía. El producto está ensayado por los laboratorios de 3M corroborando sus excepcionales prestaciones como aislante.

Además la fabricación de COMFORTEX THERMO es respetuosa con el medio ambiente ya que no se producen emisiones nocivas, no contiene disolventes y no genera residuos contaminantes.

¿Dónde se puede usar?

Esta pintura puede emplearse en viviendas y en industria, tanto al interior como al exterior, en paredes, techos, fachadas, cubiertas, etc, también gracias a su efecto fonoabsorbente es muy útil en hoteles, restaurantes, pubs, etc. donde se necesite mejorar el aislamiento acústico.

Otras ventajas

Esta exclusiva pintura no resulta mucho más cara que una pintura convencional de buena calidad. Pero su ventaja es que se amortizará su inversión, puesto que en uno o dos años se habrá ahorrado en calefacción y aire acondicionado.

Eurotex es una empresa con una dilatada experiencia en la fabricación de pinturas de alta calidad tanto para uso decorativo como industrial. Dispone de unas instalaciones de más de 33.000 m2 y una capacidad productiva que supera las 150 toneladas de pintura diarias, todos los procesos productivos y los productos siguen las normas de Calidad ISO 9001 y Medio Ambiente ISO 14001.